Pramugari Ternyata Takut jika Harus Mengaktifkan Perosotan Darurat di Pesawat, Kok Bisa?

PEROSOTAN darurat atau emergency slide di pesawat adalah jalan keluar bagi penumpang dan kru untuk menyelamatkan diri saat dalam keadaan darurat. Pelampung perosotan itu biasanya akan aktif ketika pintu darurat dibuka.

Baru-baru ini, seorang mantan pramugara bernama Jay Roberts mengungkapkan bahwa mengaktifkan perosotan darurat di pesawat salah satu hal yang “ditakuti”oleh awak kabin dan menjadi sumber kecemasan bagi mereka.

Pasalnya jika salah mengaktifkan perosotan darurat justru bisa menimbulkan masalah fatal. Alih-alih buat menyelamatkan diri, justru akan membahayakan nyawa penumpang.

Jay Roberts pernah bekerja sebagai awak kabin maskapai Emirates dan mengelola Fly Guy’s Cabin Crew Lounge mengatakan bahwa kesalahan kecil di pesawat memiliki konsekuensi yang serius dan berakibat fatal.

Perosotan darurat dipasang di pesawat untuk menyelamatkan nyawa ketika terjadi kecelakaan pesawat. Namun, jika digunakan dengan cara yang salah, perosotan tersebut dapat berakibat fatal. Itulah yang dicemaskan oleh pramugari karena termasuk tanggung jawab mereka untuk memastikan penumpang memahami penggunaan yang benar dalam situasi darurat.

Ilustrasi pintu darurat pesawat

“Bahkan dengan beberapa pemeriksaan dan keseimbangan yang melibatkan lebih dari satu orang untuk memastikan slide tidak terbuka secara sengaja, kecelakaan masih saja terjadi di maskapai penerbangan yang lebih besar, hal ini terjadi beberapa kali dalam setahun dan membuat maskapai penerbangan harus mengeluarkan biaya puluhan ribu untuk mengemas ulang," kata Jay Roberts seperti dilansir dari Mirror, Minggu (20/8/2023).

Selain mahal, lanjut dia, kesalahan membuka perosotan darutat juga akan menimbulkan rasa malu bagi awak kabin dan maskapai. Kemudian bisa membahayakan keselamatan.

"Menurut pengalaman saya, penggunaan perosotan yang tidak disengaja sering kali disebabkan oleh kelelahan kru. Sebagai contoh, di maskapai penerbangan saya sebelumya, kami mengoperasikan banyak penerbangan malam yang panjang, dan menurut prosedur menjadi prosedur maskapai bahwa semua pintu harus dibuka oleh kru saat mereka berada di dalam pesawat. Biasanya, penyetelan perosotan terjadi setelah penerbangan malam itu,” tutur Jay.