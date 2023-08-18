Simak! 2 Cara Memesan Tiket Kereta Api Secara Offline, Prosesnya Cepat dan Mudah

Penumpang mencetak tiket kereta api di Stasiun Gambir, Jakarta. (Foto: Humas PT KAI)

PESAN tiket kereta api sekarang lebih mudah karena bisa dilakukan secara online. Lewat handphone, traveler bisa langsung membooking tiket kereta tanpa harus repot-repot harus datang ke agen penjualan atau stasiun.

Lalu bagaimana kalau mau pesan tiket kereta secara offline?

Ternyata caranya sangat mudah juga. Meski dunia sudah serba online, PT Kereta Api Indonesia atau KAI selaku pengelola transportasi kereta api di Tanah Air masih juga menyediakan penjualan tiket secara offline.

Kereta api salah satu moda transportasi massal yang sangat diminati pelaku perjalanan, karena selain bebas macet, harga tiketnya lebih terjangkau.

Apalagi saat ini inovasi dan perubahan kereta api semakin lengkap, dengan berbagai fasilitas yang menunjang. Sehingga memberikan kenyamanan bagi para penumpangnya.

Berikut cara membeli tiket kereta api secara offline :

1. Langsung datang ke stasiun

Langkah pertama, Anda bisa membeli tiket kereta api langsung datang ke stasiun. Namun sebelum Anda membeli tiket kereta secara offline, pastikan dulu data diri Anda lengkap, khususnya kartu tanda penduduk (KTP).

Penumpang kereta api di Stasiun Gambir, Jakarta (Okezone.com)

Namun selain KTP, Anda juga dapat menggunakan surat izin mengemudi (SIM). Setelah itu Anda langsung menuju loket pembelian tiket, dan selanjutnya akan dimintai data diri oleh penjaga tiket.

Anda akan ditanya tujuan perjalanan, jenis kereta yang akan dipesan ekonomi, eksekutif atau bisnis. Setelah itu Anda akan ditanya, ingin duduk di bangku gerbong berapa atau sesuai bangku yang masih tersedia. Serta tanggal dan jam keberangkatannya.

Nah disarankan, Anda pilih gerbong di tengah dan jika seat-nya masih tersedia, pilihlah bangku yang dekat jendela. Ini karena selain bisa bersandar, juga dapat melihat pemandangan lebih selama dalam perjalanan.