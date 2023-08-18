10 Ular Paling Mengerikan di Dunia, Bisa Telan Manusia Bulat-Bulat

KASUS manusia dimangsa ular sudah terjadi berulang kali di Indonesia. Jenis ular yang sering menelan manusia adalah piton atau sanca yang memang ukurannya besar dan lilitannya sangat mematikan.

Piton atau phyton melumpuhkan mangsa dengan melilitnya sampai tulang-tulangnya remuk. Setelah korbannya tak berdaya, baru ditelan sampai habis.

Enam tahun lalu, seorang petani kelapa sawit bernama Salibiro Akbar (25) warga Desa Salubiro, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat tewas ditelan ular sanca. Tubuhnya ditemukan dalam perut ular, pada 27 Maret 2017, dua hari setelah dilaporkan hilang.

Mulanya korban pergi ke kebun sawit miliknya untuk memanen. Tapi, setelah itu dia tak kunjung pulang. Ternyata korban sudah dimangsa ular.

Warga berhasil menangkap ular tersebut dan membelah badannya. Ternyata di dalam perut ular ada jasad Akbar.

Ular besar termasuk predator mematikan. Mereka bisa membunuh mangsanya termasuk manusia.

Berikut 10 ular yang bisa memangsa manusia

1. Ular Phyton Burma

Ular piton burma salah satu ular terbesar di dunia yang bisa memangsa manusia. Ular endemik Asia Tenggara ini dapat tumbuh sampai 7 meter lebih dan bobot lebih 50 kilogram.

Ilustrasi ular piton

Hewan ini memang cenderung malas gerak alias mager. Dia akan bergerak saat mencari mangsa atau ketika merasa terancam.

2. Ular anaconda hijau

Anaconda hijau merupakan ulart terbesar di dunia. Hidup di hutan Amazon, Amerika Selatan, ular ini dapat tumbuh hingga lebih dari 8 meter, beratnya bisa mencapai 250 kilogram.

Anaconda hijau memiliki lilitan yang sangat kuat, bisa melumpuhkan mangsa seketika termasuk manusia.

Anaconda hijau

3. Ular Phyton Australia

Piton Australia termasuk ular paling berbahaya didunia karena lilitannya sangat kuat dan bisa memangsa manusia.

4. Ular Boa China

Boa China memiliki panjang sampai 16 meter dan hidup di hutan China. Tubuhnya yang besar membuat hewan ini bisa menelan bulat-bulat manusia.

5. Ular Inyakamba

Ular Inyakamba hidup di Afrika. Tubuhnya besar dan panjang mencapai 15 meter. Meski tidak berbisa, tapi ular ini bisa menjerat mangsanya dengan lilitannya yang sangat kuat dan bisa menelannya bulat-bulat.