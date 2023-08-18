Kisah Pramugari Cantik Terbang dengan Pesawat Berhantu, Bikin Merinding

KISAH pramugari cantik terbang dengan pesawat berhantu sempat menjadi perbincangan hangat di media sosial. Pasalnya, kisah ini mungkin bukan pertama kali dialami pramugari bernama Nina.

Kisah ini dia bagikan Nina saat menjadi bintang tamu kanal YouTube RJL 5 - Fajar Aditya. Kala itu, Nina bertugas dalam penerbangan malam pada 2017.

"Sebelum melakukan penerbangan biasanya kan ada briefing bareng awak peswat lainnya, kaya kapten dan kru. Selalu disebutin registrasi pesawat yang akan dipakai tuh apa. Karena waktu itu aku masih awal terbang, otomatis aku belum tahu apa-apa," ujar Nina dikutip dari video tersebut.

BACA JUGA:

Saat itu, kata Nina, dia mendapat tugas untuk terbang ke Papua. Dia terbang sekitar pukul 23.00 dengan tujuan penerbangan ke Papua. Di atas pesawat, sebelum terbang Nina mencocokkan jumlah penumpang.

Nina yakin betul bahwa jumlah penumpang sebanyak 133 orang. Namun, ketika kembali diperiksa jumlahnya justru berbeda.

"Pas di cek lagi malah 132," katanya.

Dari situlah Nina mulai paham jika salah satu penumpang bukanlah manusia. Melainkan sosok tak kasat mata yang mengikuti penerbangan.

BACA JUGA:

Ketika pesawat sudah mulai terbang, Nina kembali mengalami hal di luar nalar. Anehnya mahkluk tersebut hanya menganggu pramugari dan pilot.

Salah satu kejadian mistis yang dia alami yaitu saat tombol penumpang ada yang menekan. Namun, ketika di cek tidak ada siapa pun.