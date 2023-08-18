Kapal Pesiar Arab Saudi Masuk Nominasi 3 Penghargaan Bergengsi Pariwisata Internasional

KAPAL pesiar atau cruise Arab Saudi masuk nominasi tiga program penghargaan industri pelayaran utama tingkat internasional.

Cruise Saudi terpilih untuk penghargaan "Tujuan Kapal Pesiar Terbaik Timur Tengah" oleh World Cruise Awards, "Destination of the Year" oleh Seatrade Cruise Awards, dan "Best Excursion" oleh Wave Awards.

Kantor berita Saudi Press Agency melaporkan bahwa nominasi oleh World Cruise Awards menghormati keberhasilan perusahaan dalam mengembangkan sektor kapal pesiar negara.

“Meningkatkan pelabuhan di sepanjang pantai Laut Merah dan Teluk Arab, dan menciptakan pengalaman wisata pantai yang menampilkan Situs Warisan Dunia UNESCO Arab Saudi serta budaya dan keramahtamahannya,” kata panitia penyelenggara seperti dilansir dari Arab News, Sabtu (19/8/2023).

Nominasi Wave Awards adalah untuk tamasya Cruise Saudi yang disebut "The Lives of Saudi Women."

Tur yang hanya terbuka untuk penumpang wanita ini digambarkan menawarkan pemahaman yang lebih dalam tentang peran wanita di Arab Saudi dengan memberikan pandangan otentik tentang kehidupan masa lalu dan masa kini mereka.

Selama perjalanan, penumpang dibawa ke Distrik Bersejarah Jeddah, Situs Warisan Dunia UNESCO, di mana mereka mengunjungi tempat perlindungan wanita bersejarah, salah satu dari 18 tempat penampungan wanita di daerah tersebut, yang baru-baru ini diubah oleh pengusaha Saudi Haleel Alabassi menjadi sekolah bahasa Arab.

“Kami senang dinominasikan untuk penghargaan di World Cruise Awards, Seatrade Cruise Awards, dan Wave Awards,” kata CEO Cruise Saudi Lars Clasen.