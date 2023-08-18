Rusak Bungalo dan Aniaya Pacar karena Cemburu, Paspor Turis Inggris Ditahan Imigrasi

Turis Inggris berinisial KJB (30) dievakuasi usai mengamuk di sebuah bungalo di Gili Meno, Lombok Utara, NTB. (Foto: MPI/Istimewa)

KANTOR Imigrasi Mataram menahan paspor seorang Warga Negara Asing (WNA) asal Inggris berinisial KJB (30) akibat berbuat onar di kawasan wisata Gili Meno, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat.

KJB ribut sama pacarnya berinisial NC yang juga berasal dari Inggris karena cemburu. Dia mengamuk dan turut merusak bungalo tempatnya menginap. NC juga jadi sasaran pemukulan pelaku.

"Karena ada dampak kerugian dari pihak bungalo tempat yang bersangkutan ini menginap, jadi kami melakukan penahanan terhadap paspornya," kata Kepala Imigrasi Mataram, Pungki Handoyo seperti dikutip dari ANTARA, Sabtu (19/8/2023).

Tujuan dari penahanan paspor tersebut, jelas dia, agar KJB usai menjalani perawatan medis bisa menyelesaikan persoalan ganti rugi kepada pihak bungalo.

Pada Senin 14 Agustus, bule Inggris tersebut membuat onar di Gili Meno dengan merusak pintu dan kaca bungalo tempat dia menginap.

Akibat dari aksi itu KJB mengalami luka robek dengan pendarahan yang cukup banyak pada bagian tangan kanannya.

Warga dan pihak kepolisian yang mengetahui kondisi tersebut langsung mengamankan KJB dan mengevakuasinya ke salah satu rumah sakit di Kota Mataram.