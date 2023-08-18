Inilah 7 Negara di Dunia Bertabur Pria Tampan, Mana Favoritmu Ladies?

BANYAK negara di dunia yang dihuni pria berparas tampan. Ya, tampilan fisik pria di berbagai negara tentu memiliki ciri khasnya masing-masing.

Namun, ada sejumlah negara yang memang populer paling banyak dihuni pria dengan penampilan wajah yang ganteng menarik hati.

Sekadar informasi, definisi tampan atau ganteng menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah elok dan gagah (tentang perawakan dan wajah, khusus untuk laki-laki).

Menurut pendapat mayoritas orang, penilain tingkat ketampanan seorang pria itu hal yang subjektif. Namun hal itu berbeda dengan ilmu pengetahuan.

Menurut para ahlinya, ketampanan dan kecantikan seseorang dapat diukur dengan menggunakan teori yang dinamakan The Golden Ratio.

Pria asal Turki (Foto: IG/@sahinsagirogluofficial)

Teori Golden Ratio mengukur kesempurnaan wajah manusia menggunakan ukuran simetris, seperti jarak antara mata, tinggi tulang pipi, kelurusan hidung, dan juga mulut.

Jika mengikuti teori tersebut, terdapat beberapa negara di dunia yang bisa dikatakan menjadi surganya para pria tampan. Berikut Okezone rangkumkan 7 di antaranya;

1. Turki

Pria-pria asal Turki terkenal maskulin, percaya diri, dan tidak bisa ditolak. Ini semua berkat rahang mereka yang tajam, hidung mancung, dipadukan dengan mata indah yang simetris.

Lantaran memiliki nenek moyang yang berdekatan dengan bangsa Arab, pria-pria Turki memiliki jenggot dan kumis tipis. Menurut para wanita Timur Tengah, ciri-ciri khas itu yang membuat mereka terlihat jantan.

Pria Italia (Foto: IG/@il_ragazzo_in_beige)

2. Italia

Negeri pizza termasuk negara dengan penghasil pria paling tampan terbanyak di atas bumi. Kualitas wajah pria Italia sudah tak diragukan lagi. Lihat saja ciri fisik mata menawan, rambut indah, postur badan tinggi ideal dan warna kulit menarik dijamin bakal bikin kaum hawa mabuk kepayang.

3. Jerman

Pria-pria asal Jerman diberkati dengan tinggi badan, struktur wajah, dan massa tubuh yang melebihi pria dari negara lain.

Tidak sedikit orang yang sudah pernah menjalani operasi plastik mengaku bahwa mereka menggunakan struktur wajah pria Jerman untuk mendapatkan pacar idaman mereka.