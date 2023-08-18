Mengenal Bomena, Tradisi Berburu Anak Gadis oleh Bujang Bhutan untuk Disetubuhi

MENGENAL Bomena, tradisi berburu anak gadis oleh bujang Bhutan untuk disetubuhi. Ini merupakan tradisi lama yang masih dilestarikan.

Tradisi ini memegang peran penting dalam kehidupan masyarakat Bhutan.

Sebagai masyarakat yang tinggal di pegunungan Himalaya, orang-orang Bhutan sangat menjunjung tinggi nilai tradisi. Meski beberapa tradisi terdengar tidak wajar, tetapi ini cara mereka supaya tetap terhubung dengan warisan leluhur.

Melalui artikel ini Okezone mengajak untuk mengenal Bomena, tradisi berburu anak gadis oleh bujang Bhutan untuk disetubuhi.

Bonema merupakan kegiatan menyelinap ke kamar gadis lanjang pada malam hari untuk melakukan hubungan seksual. Perburuan malam ini juga dikenal sebagai “night crawling” atau kegiatan berburu anak gadis.

Budaya ini dipraktikan oleh pria muda ataupun tua. Mereka akan menyelinap ke kamar gadis yang berbeda. Para pria akan memanjat jendela, mendobrak pintu, atau masuk lewat atap untuk membujuk si gadis melakukan hubungan seksual.

Maksud dari adat ini untuk memberikan hak kepada si gadis untuk memilih pasangannya. Jika gadis memberi persetujuan untuk berhubungan maka akan berlanjut ke pernikahan. Tetapi, jika menolak mata pria akan diusir dari rumah oleh keluarganya.

Sebagian besar rumah di Bhutan hampir serupa. Satu keluarga tidur dalam kamar yang sama. Pria harus mencari tempat tidur si gadis. Jika pria gagal maka keluarga akan menyalakan alarm dan mengusirnya.