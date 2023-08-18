Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Mengenal Bomena, Tradisi Berburu Anak Gadis oleh Bujang Bhutan untuk Disetubuhi

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Minggu, 20 Agustus 2023 |00:02 WIB
Mengenal Bomena, Tradisi Berburu Anak Gadis oleh Bujang Bhutan untuk Disetubuhi
Wanita Bhutan, negara yang punya tradisi Bomena. (Foto: Bhutan Canada Foundation)
A
A
A

MENGENAL Bomena, tradisi berburu anak gadis oleh bujang Bhutan untuk disetubuhi. Ini merupakan tradisi lama yang masih dilestarikan.

Tradisi ini memegang peran penting dalam kehidupan masyarakat Bhutan.

Sebagai masyarakat yang tinggal di pegunungan Himalaya, orang-orang Bhutan sangat menjunjung tinggi nilai tradisi. Meski beberapa tradisi terdengar tidak wajar, tetapi ini cara mereka supaya tetap terhubung dengan warisan leluhur.

 BACA JUGA:

Melalui artikel ini Okezone mengajak untuk mengenal Bomena, tradisi berburu anak gadis oleh bujang Bhutan untuk disetubuhi.

Bonema merupakan kegiatan menyelinap ke kamar gadis lanjang pada malam hari untuk melakukan hubungan seksual. Perburuan malam ini juga dikenal sebagai “night crawling” atau kegiatan berburu anak gadis.

 ilustrasi

Bhutan

Budaya ini dipraktikan oleh pria muda ataupun tua. Mereka akan menyelinap ke kamar gadis yang berbeda. Para pria akan memanjat jendela, mendobrak pintu, atau masuk lewat atap untuk membujuk si gadis melakukan hubungan seksual.

 BACA JUGA:

Maksud dari adat ini untuk memberikan hak kepada si gadis untuk memilih pasangannya. Jika gadis memberi persetujuan untuk berhubungan maka akan berlanjut ke pernikahan. Tetapi, jika menolak mata pria akan diusir dari rumah oleh keluarganya.

Sebagian besar rumah di Bhutan hampir serupa. Satu keluarga tidur dalam kamar yang sama. Pria harus mencari tempat tidur si gadis. Jika pria gagal maka keluarga akan menyalakan alarm dan mengusirnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/29/340/3041338/festival_biduk_gedang_selang_beangkut-VR1l_large.jpg
Mengenal Rumah Tuo Rantau Panjang Tabir Peninggalan Nenek Moyang Suku Batin di Jambi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/02/406/3028810/ilustrasi-zp3Y_large.JPG
7 Ilmu Santet Paling Keras dan Mematikan di Indonesia, Bisa Membunuh Tanpa Menyentuh!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/406/3028482/kirab_pusaka_malam_1_suro_di_pura_mangkunegaran-7fHX_large.JPG
Mengenal Tradisi Malam 1 Suro, Momen Sakral Masyarakat Jawa yang Kental Nuansa Mistis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/406/3022107/ilustrasi-dM3W_large.jpg
8 Tradisi Unik Sambut Idul Adha di Indonesia, Jemur Kasur hingga Manten Sapi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/15/406/3021819/tradisi_toron-LPSh_large.JPG
Mengenal Toron, Tradisi Mudik Orang Madura Jelang Idul Adha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/22/406/3011682/4-tradisi-perayaan-waisak-di-indonesia-nomor-1-jadi-magnet-wisatawan-dunia-QZRWVORjYj.JPG
4 Tradisi Perayaan Waisak di Indonesia, Nomor 1 Jadi Magnet Wisatawan Dunia
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement