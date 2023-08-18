Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Deretan Fakta Menarik Saint Petersburg, Kota Terbesar Kedua di Rusia Berjuluk Venesia Utara

Tim Okezone , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |10:02 WIB
Deretan Fakta Menarik Saint Petersburg, Kota Terbesar Kedua di Rusia Berjuluk Venesia Utara
Saint Petersburg, kota di Rusia berjuluk Venesia Utara (Foto: IG/@visitpetersburg)
A
A
A

SAINT Petersburg merupakan kota terbesar kedua di Rusia. Pemimpin Rusia Vladimir Putin lahir di kota budaya ini. Sekarang, St Petersburg dipercaya sebagai salah satu tuan rumah Piala Eropa 2020.

St. Petersburg adalah kota yang berada di sebelah utara Rusia. Kota berjuluk 'Venesia Utara' ini didirikan oleh Tsar Peter Agung (Peter I) pada tahun 1703 silam, dan setelah Perang Dunia I, namanya berubah menjadi Petrograd dari tahun 1914 hingga 1924.

Tak sampai di situ, memasuki tahun 1924, nama daerah tersebut diubah lagi menjadi Leningrad, untuk menghormati sang revolusioner komunis Vladimir Lenin hingga 1991. Barulah setelah itu berganti nama menjadi Saint Petersburg.

Jika berkunjung ke Rusia, tidak lengkap rasanya jika Anda tidak menyempatkan diri berkunjung ke St. Peterburg karena kota tersebut menyimpan sederet hal menarik yang pastinya sayang untuk dilewatkan.

Berikut di antara 4 fakta menarik seputar Kota St. Petersburg, Rusia;

Saint Petersburg, Rusia

Saint Petersburg (Foto: IG/@hermitage_museum)

1. Memiliki stasiun kereta bawah tanah terdalam di dunia

Sebagai pengguna moda transportasi kereta, pasti anda sudah tidak asing lagi dengan yang namanya stasiun. Selain sebagai tempat naik dan pemberhentian kereta, hiruk pikuk stasiun merupakan salah satu daya tarik tersendiri bagi penumpang kereta.

Karena dapat merasakan suasana ramai lalu lalang penumpang di tengah teriknya matahari ketika cuaca sedang cerah. Suasana ini dapat ditemui di stasiun kereta api yang biasa dikunjungi di Indonesia.

Tapi pernahkah anda mendengar ada stasiun kereta bawah tanah yang dinobatkan sebagai stasiun bawah tanah terdalam di dunia?. Salah satu stasiun tersebut ada di St. Petersburg.

Terletak di kedalaman 86 meter di bawah tanah, menjadikan stasiun St. Petersburg menjadi stasiun terdalam ke-2 di dunia. Selain itu stasiun ini juga memiliki beberapa eskalator terpanjang di dunia dengan ukuran melebihi 130 meter.

Saint Petersburg, Rusia

Saint Petersburg (Foto: IG/@paveldemichev)

2. Pernah punya ribuan pasukan kucing

Bagi pencinta kucing, St. Petersburg merupakan tempat bersejarah karena jasa-jasa ribuan kucing yang dahulu dipekerjakan pada saat Perang Dunia II.

Tak hanya tentara dengan senjata lengkap dan seragam loreng saja yang ikut berpartisipasi turun ke medan perang, faktanya saat itu St. Petersburg mempekerjakan sekitar 5.000 kucing.

Bukan untuk mengusir penjajah negara, pasukan kucing ini direkrut negara untuk mengusir tikus dari kota.

Tindakan ini dilakukan karena tikus-tikus pada saat perang dunia II banyak memasuki toko makanan dan memakan makanan di sana, sehingga menularkan penyakit ke penduduk setempat yang mengonsumsi makanan tersebut.

Telusuri berita women lainnya
