Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Intip 4 Potret Cantik Pramugari Anastasia, Senyum Manisnya Bikin Candu!

Yesica Kirana , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |08:03 WIB
Intip 4 Potret Cantik Pramugari Anastasia, Senyum Manisnya Bikin Candu!
Pramugari Emirates asal Rusia, Belkina Anastasia (Foto: IG/@n_belkina)
A
A
A

PENAMPILAN menarik nan eksotis menjadi ciri khas pramugari. Hal itu menjadi daya tarik tersendiri sehingga dapat membuat penumpang pesawat merasa nyaman selama berada di pesawat. Pesona pramugari juga bisa menarik perhatian dari segi fesyen hingga gaya hidup mereka.

Hal itu juga berlaku bagi pramugari cantik asal Rusia, Belkina Anastasia. Wanita yang memiliki jumlah pengikut sebanyak 32.400 di Instagram itu bernaung di bawah maskapai ternama asal Uni Emirat Arab (UEA), Emirates.

Nah, berikut 4 potret cantik Anastasia sebagaimana Okezone kutip dari akun instagram pribadinya, @n_belkina;

1. Anggun dalam balutan seragam

Pramugari Belkina Anastasia

(Foto: IG/@n_belkina)

Dengan balutan blazer bewarna coklat dan mengenakan topi merah, Anastasia terlihat anggun, elegan dan memiliki pesona percaya diri saat bertugas. Senyum manisnya juga menambah kesan feminin yang memantik rasa penasaran.

2. Tampil manja bergaun pink

Pramugari Belkina Anastasia

(Foto: IG/@n_belkina)

Outfit warna pink dan sneakers putih memberi kesan santai bagi Anastasia. Dengan warna rambut pirang dan pose duduk itu, memperlihatkan bentuk tubuh yang proposional dan bentuk kakinya yang indah. Tampilan ini memancarkan aura seksi dari gadis kelahiran Mosow ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/13/406/3138657/yakin_selimut_di_pesawat_bersih_pramugari_ini_beberkan_faktanya-iIKR_large.jpg
Yakin Selimut di Pesawat Bersih? Pramugari Ini Beberkan Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/13/549/3138653/pramugari_ini_ungkap_pakaian_yang_membuat_kamu_auto_dikeluarkan_dari_pesawat-WiMV_large.jpg
Pramugari Ini Ungkap Pakaian yang Membuat Kamu Auto Dikeluarkan dari Pesawat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/06/549/3136671/pramugari_ini_bocorkan_tips_rahasia_atasi_kembung_saat_penerbangan-RNxn_large.jpg
Pramugari Ini Bocorkan Tips Atasi Kembung Saat Penerbangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/549/3136455/pramugari_jet_blue_airways_alami_pelecehan_seksual_saat_bertugas-jY3Q_large.jpg
Pramugari Jet Blue Airways Alami Pelecehan Seksual saat Bertugas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/549/3135008/pramugari_ini_bagikan_tips_waktu_yang_tepat_merebahkan_kursi_di_pesawat-MAX8_large.jpg
Pramugari Ini Bagikan Tips Waktu yang Tepat Merebahkan Kursi di Pesawat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/406/3134495/pramugari_tolak_permintaan_penumpang_disabilitas_ternyata_ini_alasannya-Zphb_large.jpg
Pramugari Tolak Permintaan Penumpang Disabilitas, Ternyata Ini Alasannya!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement