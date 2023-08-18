Intip 4 Potret Cantik Pramugari Anastasia, Senyum Manisnya Bikin Candu!

PENAMPILAN menarik nan eksotis menjadi ciri khas pramugari. Hal itu menjadi daya tarik tersendiri sehingga dapat membuat penumpang pesawat merasa nyaman selama berada di pesawat. Pesona pramugari juga bisa menarik perhatian dari segi fesyen hingga gaya hidup mereka.

Hal itu juga berlaku bagi pramugari cantik asal Rusia, Belkina Anastasia. Wanita yang memiliki jumlah pengikut sebanyak 32.400 di Instagram itu bernaung di bawah maskapai ternama asal Uni Emirat Arab (UEA), Emirates.

Nah, berikut 4 potret cantik Anastasia sebagaimana Okezone kutip dari akun instagram pribadinya, @n_belkina;

1. Anggun dalam balutan seragam

(Foto: IG/@n_belkina)

Dengan balutan blazer bewarna coklat dan mengenakan topi merah, Anastasia terlihat anggun, elegan dan memiliki pesona percaya diri saat bertugas. Senyum manisnya juga menambah kesan feminin yang memantik rasa penasaran.

2. Tampil manja bergaun pink

(Foto: IG/@n_belkina)

Outfit warna pink dan sneakers putih memberi kesan santai bagi Anastasia. Dengan warna rambut pirang dan pose duduk itu, memperlihatkan bentuk tubuh yang proposional dan bentuk kakinya yang indah. Tampilan ini memancarkan aura seksi dari gadis kelahiran Mosow ini.