Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Dipaksa Buang Kosmetik oleh Petugas Bandara, Bule Amerika Ini Kapok Pelesiran ke Inggris

Yesica Kirana , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |02:01 WIB
Dipaksa Buang Kosmetik oleh Petugas Bandara, Bule Amerika Ini Kapok Pelesiran ke Inggris
Travel blogger AS, Chloe Jade Meltzer kecewa dengan petugas Bandara Heathrow, London, Inggris (Foto: Chloe Jade Meltzer)
A
A
A

SEORANG turis wanita asal Amerika Serikat bersumpah untuk tidak lagi pelesiran ke Inggris menyusul peristiwa menyesakkan yang dialaminya.

Ia dipaksa petugas keamanan Bandara Heathrow, London untuk membuang sebagian kosmetik dan alat perlengkapan mandinya.

Chloe Jade Meltzer yang sedang melakukan perjalanan melalui Bandara Heathrow menyebut ia baru saja menjadi korban aturan penerbangan Inggris yang dianggapnya 'brutal'.

Ia mengaku sebagai turis Inggris sudah biasa memasukkan tabir surya, make-up, dan sampo ke dalam kantong plastik kecil yang dibagikan di bandara.

Wanita muda itu terpaksa harus merelakan setengah dari produk kecantikannya karena tidak muat disimpan dalam kantong plastik biasa.

Perlengkapan Kosmetik Chloe Jade Meltzer

(Foto: Chloe Jade Meltzer)

"London Heathrow memiliki sejarah kehilangan tas dan saya tidak bisa mengambil risiko tidak memiliki tas saya. Tapi kali ini mereka memberi saya satu tas kecil dan saya harus mengisi tas itu saja," katanya mengutip Daily Star.

Chloe, yang juga seorang travel blogger mengatakan, dirinya harus cepat memutuskan cara menyimpan perlengkapan mandinya yang paling berharga.

"Saya harus memilih mana yang paling berharga bagi saya dan apa yang paling saya butuhkan. Saya tahu saya tidak akan punya waktu untuk membeli lebih banyak barang," keluhnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/19/408/3140079/10_bandara_terbersih_di_dunia_tahun_2025_indonesia_termasuk-sm6i_large.jpg
10 Bandara Terbersih di Dunia Tahun 2025, Indonesia Termasuk?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/27/408/3099110/10_negara_yang_memiliki_jumlah_bandara_terbanyak-KvCk_large.jpg
10 Negara yang Memiliki Jumlah Bandara Terbanyak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/27/549/3099071/5_masalah_yang_sering_terjadi_di_bandara_dan_cara_mengatasinya-BiTH_large.jpg
5 Masalah yang Sering Terjadi di Bandara dan Cara Mengatasinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/549/3097974/kesalahan_saat_pemeriksaan_bandara_ini_solusi_dan_cara_menghindarinya-oZLb_large.jpg
Kesalahan saat Pemeriksaan Bandara, Ini Solusi dan Cara Menghindarinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/30/549/3091168/bandara_korea_diselimuti_salju_setebal_20_cm_12_penerbangan_dibatalkan-VNH0_large.jpg
Korea Diselimuti Salju Setebal 20 Cm, 12 Penerbangan Dibatalkan dan Perjalanan Terganggu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/31/408/3080910/buaya_berukuran_besar_muncul_di_landasan_bandara_ini-nAf7_large.jpg
Buaya Berukuran Besar Muncul di Landasan Bandara Ini
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement