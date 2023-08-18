Dipaksa Buang Kosmetik oleh Petugas Bandara, Bule Amerika Ini Kapok Pelesiran ke Inggris

SEORANG turis wanita asal Amerika Serikat bersumpah untuk tidak lagi pelesiran ke Inggris menyusul peristiwa menyesakkan yang dialaminya.

Ia dipaksa petugas keamanan Bandara Heathrow, London untuk membuang sebagian kosmetik dan alat perlengkapan mandinya.

Chloe Jade Meltzer yang sedang melakukan perjalanan melalui Bandara Heathrow menyebut ia baru saja menjadi korban aturan penerbangan Inggris yang dianggapnya 'brutal'.

Ia mengaku sebagai turis Inggris sudah biasa memasukkan tabir surya, make-up, dan sampo ke dalam kantong plastik kecil yang dibagikan di bandara.

Wanita muda itu terpaksa harus merelakan setengah dari produk kecantikannya karena tidak muat disimpan dalam kantong plastik biasa.

(Foto: Chloe Jade Meltzer)

"London Heathrow memiliki sejarah kehilangan tas dan saya tidak bisa mengambil risiko tidak memiliki tas saya. Tapi kali ini mereka memberi saya satu tas kecil dan saya harus mengisi tas itu saja," katanya mengutip Daily Star.

Chloe, yang juga seorang travel blogger mengatakan, dirinya harus cepat memutuskan cara menyimpan perlengkapan mandinya yang paling berharga.

"Saya harus memilih mana yang paling berharga bagi saya dan apa yang paling saya butuhkan. Saya tahu saya tidak akan punya waktu untuk membeli lebih banyak barang," keluhnya.