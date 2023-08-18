Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Uniknya Upacara HUT Ke-78 RI Digelar di Sungai Berarus Deras, Peserta Pakai Kain Poleng Khas Bali

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |00:03 WIB
Uniknya Upacara HUT Ke-78 RI Digelar di Sungai Berarus Deras, Peserta Pakai Kain Poleng Khas Bali
Upacara peringatan HUT ke-78 kemerdekaan RI di Tukad Kali Unda, Klungkung, Bali (Foto: Twitter/@punapibali)
A
A
A

MESKI sudah lewat, perayaan HUT ke-78 kemerdekaan RI masih menyisakan cerita unik. Selain gelaran lomba, masyarakat juga melaksanakan upacara pengibaran bendera merah putih pada 17 Agustus setiap tahunnya sebagai ritual perayaan HUT kemerdekaan Indonesia. 

Nah, jika lazimnya upacara bendera dilaksanakan di lapangan terbuka. Lain cerita dengan suasana upacara bendera di Bali ini.

Pada HUT ke-78 kemerdekaan RI tahun ini, ratusan warga BR. Duka Kali Unda, Klungkung, Bali melaksanakan upacara bendera di Tukad Kali Unda Klungkung.

Upacara Bendera di Sungai Arus Deras

(Foto: Twitter/@punapibali)

Meski berada di tengah derasnya air sungai, namun tak menyurutkan semangat warga untuk menjalankan rangkaian demi rangkaian dari prosesi upacara bendera. Salah satu yang menarik, para peserta upacara ini memakai pakaian unik.

Peserta upacara laki-laki memakai kain poleng khas Bali dan tanpa memakai baju alias telanjang dada. Sementara peserta perempuan memakai pita merah yang diikatkan di dahi mereka.

Momen upacara itu dibagikan oleh akun Instagram @pradana_photoworks. Video yang diambil dari atas itu nampak bendera merah putih dan lambang garuda yang ditempel di dinding air terjun.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/612/3187323/viral-5KTh_large.jpg
Viral, Petugas KRL Nyaris Ketabrak Kereta di Gang Sentiong Usai Diduga Didorong Wanita ODGJ
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/612/3187205/viral-aYSn_large.jpg
Kisah Sedih Seorang Ayah Jalan Puluhan KM demi Mencari Keluarganya yang Hilang Diterjang Banjir Sibolga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/612/3187177/hutan-Q58O_large.jpg
Viral, Pria Ini Rela Tanam 7.000 Pohon Selama 40 Tahun dan Bikin Hutan Berbentuk Gitar untuk Istri Tercinta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/25/3186846/viral-KfyY_large.jpg
Viral! Penampakan Air Terjun Lembah Anai Usai Banjir Bandang Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/482/3186367/tumbler-CGbN_large.jpg
Lagi Viral Tumbler Hilang di KRL, Simak 4 Tips Memilih Botol Minum untuk Sehari-hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/612/3186243/kai-GQAH_large.jpg
Viral! Petugas KAI Dipecat Gegara Tumbler Penumpang, Begini Kronologinya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement