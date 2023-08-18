Uniknya Upacara HUT Ke-78 RI Digelar di Sungai Berarus Deras, Peserta Pakai Kain Poleng Khas Bali

MESKI sudah lewat, perayaan HUT ke-78 kemerdekaan RI masih menyisakan cerita unik. Selain gelaran lomba, masyarakat juga melaksanakan upacara pengibaran bendera merah putih pada 17 Agustus setiap tahunnya sebagai ritual perayaan HUT kemerdekaan Indonesia.

Nah, jika lazimnya upacara bendera dilaksanakan di lapangan terbuka. Lain cerita dengan suasana upacara bendera di Bali ini.

Pada HUT ke-78 kemerdekaan RI tahun ini, ratusan warga BR. Duka Kali Unda, Klungkung, Bali melaksanakan upacara bendera di Tukad Kali Unda Klungkung.

Meski berada di tengah derasnya air sungai, namun tak menyurutkan semangat warga untuk menjalankan rangkaian demi rangkaian dari prosesi upacara bendera. Salah satu yang menarik, para peserta upacara ini memakai pakaian unik.

Peserta upacara laki-laki memakai kain poleng khas Bali dan tanpa memakai baju alias telanjang dada. Sementara peserta perempuan memakai pita merah yang diikatkan di dahi mereka.

Momen upacara itu dibagikan oleh akun Instagram @pradana_photoworks. Video yang diambil dari atas itu nampak bendera merah putih dan lambang garuda yang ditempel di dinding air terjun.