Resep Gabin Ayam Keju ala Firhan MasterChef Indonesia, Dijamin Bikin Ketagihan

KUE gabin merupakan kuliner manis yang begitu disukai banyak orang. Kue ini merupakan perpaduan dari biskuit malkist yang diisi dengan tape dan susu kental manis.

Namun, apa jadinya bika isian dari gabin ini diganti dengan daging ayam dan keju? Ya, kudapan manis kue gabin bisa saja kamu sulap jadi camilan yang gurih dan tak kalah lezat.

Resep gabin ayam keju ini pun dibagikan oleh Firhan Ashari, Runner-Up dari MasterChef Indonesia season 6. Bukan dengan isian tape, kamu bisa mencoba kelezatan gabin dengan gurihnya daging ayam dan keju.

Penasaran cara membuatnya, berikut resep gabin ayam keju ala Firhan MasterChef Indonesia.

½ buah bawang bombay

3 buah bawang putih

2 sdm margarin untuk menumis

½ buah wortel