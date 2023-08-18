5 Makanan yang Cocok Dikonsumsi saat Polusi Udara Kian Memburuk, Biar Tidak Mudah Sakit

POLUSI udara Jakarta makin parah. Terutama karena banyaknya aktivitas kendaraan yang menyebabkan polusi udara semakin buruk di daerah Jakarta dan sekitarnya.

Kita mungkin menjadi sulit untuk bernapas serta pudarnya pandangan terhadap langit yang sudah menjadi abu-abu. Tingkat polusi udara yang tinggi seperti ini dapat berdampak serius pada kesehatan karena dapat menyebabkan berbagai kondisi seperti asma, masalah kulit, masalah kesehatan mental, dan bahkan penyakit jantung.

Menghindari berada di luar ruangan dan tetap menggunakan masker saat keluar rumah menjadi pilihan bijak. Selain itu, ada beberapa pilihan makanan yang juga dapat membantu kita untuk menghindari efek berbahaya dari polusi.

Berikut 6 makanan yang cocok dikonsumsi saat polusi udara kian memburuk dilansir dari laman news18.com pada Jumat (18/8/2023).

1. Makanan Kaya Vitamin C





Vitamin C adalah salah satu antioksidan paling kuat yang dapat melindungi tubuh dari beberapa penyakit dan peradangan, termasuk dampak kesehatan dari polusi. Telah dilaporkan bahwa antioksidan ini memiliki kemampuan untuk menetralkan efek polutan. Lemon, jeruk, sayuran hijau, jeruk bali, tomat, dan kentang adalah beberapa contoh makanan kaya Vitamin C.

2. Kacang dan Biji-bijian





Ada beberapa jenis kacang dan biji-bijian seperti kenari dan biji rami, yang kaya akan asam lemak omega-3 dan fitoestrogen. Sementara asam lemak omega-3 melindungi jantung dan pembuluh darah dari efek berbahaya asap, fitoestrogen memiliki sifat antioksidan yang dapat mengurangi stres oksidatif dalam tubuh. Fitoestrogen juga membantu mengurangi gejala asma dan alergi paru-paru lainnya.

3. Jahe

Jahe mengandung gingerol dan senyawa lainnya, yang dapat membantu mengurangi peradangan dalam tubuh dan mengurangi batuk. Studi telah menunjukkan bahwa jahe dapat bertindak sebagai dekongestan dan memiliki kemampuan untuk mengeluarkan racun dari tubuh.