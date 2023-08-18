Resep Kapurung Udang, Bubur Khas Sulawesi Selatan yang Bikin Ngiler

RESEP hari ini datang dari kuliner khas Sulawesi Selatan, yakni kapurung. Pernahkah kamu mendengar kudapan bernama Kapurung?

Kapurung merupakan sebuah makanan berkuah dengan rasa sedikit asam dan kaya akan rempah yang sangat menyegarkan. Dalam hidangan ini terdiri dari kuah berbumbu kacang, daging ikan, kacang panjang, terong, jagung manis, dan bayam.

Kapurung akan lebih nikmat lagi disajikan dengan perasan jeruk nipis, yang membuat kuahnya makin segar. Kapurung bisa jadi salah satu menu makan siang yang lezat dan bergizi tinggi. Selain ikan, kapurung juga bisa divariasikan dengan berbagai bahan lain yang disesuaikan dengan selera, salah satunya udang.

Penasaran ingin membuat kapurung udang sendiri di rumah? Berikut adalah resepnya dikutip dari Resep Masakan Indonesia, Sabtu (19/8/2023)

(Foto: Endeus.tv)

Bahan :

100 gram udang ukuran 13-16

200 gram ikan kembung (atau ikan tongkol) atau ikan teri mirong, boleh ganti ikan peda

200 gram tepung sagu ( jika tidak ada bisa gunakan tepung kanji atau sagu tani)

8 mata asam patikala (buah kecombrang digeprek) atau bisa diganti dengan air asam jawa dengan tambahan potongan tangkai bunga kecombrang yang masih lunak