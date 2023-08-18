Advertisement
HOME WOMEN FOOD

3 Varian Resep Seblak Viral, Harus Dicoba Nih

Firza Alifia Rahma , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |17:01 WIB
3 Varian Resep Seblak Viral, Harus Dicoba Nih
Resep Seblak Viral. (Foto: Youtube)
A
A
A

RESEP seblak viral yang bisa kita buat sendiri di rumah cukup banyak dicari orang. Seblak adalah makanan khas Sunda yang menggunakan rempah utama kencur dan biasanya disajikan dengan rasa pedas.

Seblak pun menjadi salah satu makanan yang akhir-akhir ini ramai diperbincangkan. Banyak sekali resep dan varian seblak yang mudah untuk di masak dan dicoba. Salah satu seblak yang lagi viral adalah seblak cobek milik Rafael.

Lantas apa sajakah varian resep seblak viral? Berikut varian resep seblak viral yang telah dirangkum dari berbagai sumber.

Resep seblak cobek ala Rafael

Dilansir dari Instagram @video.masak, berikut resep seblak viral ala Rafael

Bahan:

- kerupuk mawar putih

- kencur

- cabai rawit hijau

- cabai rawit merah

- bawang putih

- daun bawang

- garam

- kaldu bubuk

- mecin

- minyak super panas

Cara membuat:

- Pertama-tama Ulek kencur, cabai rawit hijau, cabai rawit merah dan juga bawang putih

- Campurkan dengan garam, kaldu bubuk dan mecin

- Lalu tambahkan daun bawang

- Setelah itu campurkan dengan minyak yang sudah dipanaskan

- Masukkan kerupuk yang sudah direbus

- Seblak siap disajikan

