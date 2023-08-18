Polusi Udara Jakarta Memburuk, Ini 6 Makanan untuk Menjaga Kesehatan Paru-Paru

POLUSI udara Jakarta semakin hari kian memburuk. Selain menghindari polusi udara dan kebiasaan merokok, memilih makanan untuk kesehatan paru-paru juga penting.

Paru-paru yang “kotor” dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan. Misalnya pneumonia, penyakit paru obstruktif kronis (PPOK) dan asma yang dapat membatasi kemampuan Anda bernapas.

Lantas makanan apa saja yang bisa menjaga kesehatan dan kebersihan paru-paru? Berikut adalah daftar makanan kaya akan nutrisi yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan paru-paru, Sabtu (19/8/2023).

Apel





Apel merupakan buah yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan paru-paru. Kandungan vitamin C yang melimpah di dalamnya dapat mencegah flu, pilek dan PPOK. PPOK adalah penyakit yang mencakup banyak gangguan paru-paru, termasuk emfisema dan bronkitis kronis.

Vitamin C juga dilaporkan dapat mencegah dan mengendalikan gejala asma. Selain apel, buah lain yang juga baik untuk paru-paru adalah jeruk, kiwi, dan mangga.

Ikan Salmon

Tahukah Anda bahwa ikan merupakan salah satu makanan pembersih paru-paru yang dapat menurunkan risiko penyakit paru-paru kronis?

Ikan yang berasal dari laut, seperti salmon, mengandung asam lemak omega-3 yang membantu membersihkan bakteri penyebab radang di paru-paru. Meski begitu, masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk benar-benar memahami bagaimana ikan salmon bisa menjaga kesehatan paru-paru.

Wortel





Wortel merupakan salah satu makanan sehat untuk paru-paru karena mengandung karotenoid yang memiliki kemampuan untuk mengurangi efek radikal bebas.

Karotenoid dapat mengurangi risiko kanker paru-paru dan meningkatkan retensi oksigen, terutama pada penderita asma. Satu karotenoid, khususnya lycopene, bahkan diketahui bisa mengurangi peradangan di saluran napas.

Selain itu, beta-karoten dalam wortel, yang diubah tubuh menjadi vitamin A, dapat mengurangi kekambuhan asma akibat olahraga. Beta-karoten juga dapat ditemukan pada bayam, kangkung, tomat, labu, dan ubi jalar.