Resep Tumpeng Merah Putih Ala BKB, Hidangan Spesial Rayakan Kemerdekaan

TUMPENG merah putih bisa jadi hidangan spesial untuk merayakan kemerdekaan Indonesia. Anda bisa memodifikasi nasi tumpeng yang biasanya berwarna kuning, menjadi warna bendera Indonesia.

Cara membuatnya pun cukup mudah. Anda bisa bekerjasama dengan warga sekitar untuk membuatnya, kemudian menikmatinya bersama-sama. Dengan demikian, Anda sekaligus bisa mengakrabkan diri dengan para tetangga.

Resep Tumpeng Merah Putih Ala BKB

1. Bahan-bahan:

• 500 gram beras putih organik BKB

• 300 gram beras organik merah

• 200 gram beras ketan, yang sudah direndam selama 6 jam