Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Tumpeng Merah Putih Ala BKB, Hidangan Spesial Rayakan Kemerdekaan

MNC Media , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |13:21 WIB
Resep Tumpeng Merah Putih Ala BKB, Hidangan Spesial Rayakan Kemerdekaan
Tumpeng Merah Putih.
A
A
A

TUMPENG merah putih bisa jadi hidangan spesial untuk merayakan kemerdekaan Indonesia. Anda bisa memodifikasi nasi tumpeng yang biasanya berwarna kuning, menjadi warna bendera Indonesia.

Cara membuatnya pun cukup mudah. Anda bisa bekerjasama dengan warga sekitar untuk membuatnya, kemudian menikmatinya bersama-sama. Dengan demikian, Anda sekaligus bisa mengakrabkan diri dengan para tetangga.

Resep Tumpeng Merah Putih Ala BKB

1. Bahan-bahan:

• 500 gram beras putih organik BKB

• 300 gram beras organik merah

• 200 gram beras ketan, yang sudah direndam selama 6 jam

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/16/298/2865672/4-resep-tumpeng-untuk-syukuran-hut-ri-enak-dan-anti-gagal-Agoh0CSsIp.jpg
4 Resep Tumpeng untuk Syukuran HUT RI, Enak dan Anti Gagal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/16/298/2865121/tips-menghias-tumpeng-kreatif-lomba-17-agustus-hut-ri-dijamin-menang-qimh7Zlsfj.jpg
Tips Menghias Tumpeng Kreatif Lomba 17 Agustus HUT RI, Dijamin Menang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/14/298/2863981/sejarah-dan-makna-filosofi-nasi-tumpeng-sajian-khas-hut-ri-mdoUHZpTT5.jpg
Sejarah dan Makna Filosofi Nasi Tumpeng Sajian Khas HUT RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/02/15/298/2765476/resep-nasi-kuning-magic-com-praktis-bisa-buat-tumpeng-Km39F8SFQw.jpg
Resep Nasi Kuning Magic Com, Praktis Bisa Buat Tumpeng!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/02/13/298/2361321/jangan-potong-pucuk-nasi-tumpeng-saat-syukuran-ini-alasannya-gs5TgOxaop.jpg
Jangan Potong Pucuk Nasi Tumpeng saat Syukuran, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/10/02/298/1787173/perlahan-dari-bawah-adalah-cara-potong-tumpeng-yang-benar-x3m5YEVN7k.jpg
Perlahan dari Bawah adalah Cara Potong Tumpeng yang Benar
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement