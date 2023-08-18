Resep Chicken Egg Roll, Lauk Simpel untuk Bekal Sarapan ke Kantor

RESEP makanan praktis untuk sarapan paling dicari-cari ibu-ibu yang super sibuk, apalagi pekerja kantoran. Salah satu pilihan yang sempurna adalah chicken egg roll.

Chicken egg roll jadi salah satu menu lauk simpel yang tidak hanya mengenyangkan tetapi juga menggugah selera. Cara membuatnya yang praktis dan gak lama bisa jadi pilihan yang tepat ketika kamu sedang buru-buru.

Dengan kombinasi ayam dan telur yang kaya protein, serta tambahan sayuran segar, Chicken Egg Roll adalah pilihan yang cerdas untuk memulai hari. Berikut adalah resep chicken egg roll, dikutip dari akun Instagram @linagui.kitchen, Jumat (18/8/2023).

Bahan isian ayam :

500 gr Ayam fillet bagian paha/dada

6 siung Bawang putih

2 butir Putih Telur