Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

7 Potret Azizah Salsha Diduga Pacar Pratama Arhan, Selebgram Cantik Anak Anggota DPR

Helmi Ade Saputra , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |09:00 WIB
7 Potret Azizah Salsha Diduga Pacar Pratama Arhan, Selebgram Cantik Anak Anggota DPR
Potret Azizah Salsha yang diduga pacar Pratama Arhan (Foto: Instagram/@azizahsalsha_& @pssi)
A
A
A

KEHIDUPAN pribadi bintang timnas Indonesia, Pratama Arhan kerap menjadi sorotan. Termasuk perihal asmara usai putus dengan kekasihnya, Marshella Aprilia.

Kini, Pratama Arhan diduga tengah menjalani asmara dengan selebgram cantik bernama Azizah Salsha. Meski belum ada pernyataan dari keduanya, sosok Azizah mengundang penasaran banyak orang.

Selain dikenal sebagai selebgram, Azizah disebut-sebut anak anggota DPR. Makin penasaran dengan potretnya?

Berikut potret Azizah Salsha yang diduga pacar baru Pratama Arhan dirangkum dari Instagram pribadinya, Sabtu (19/8/2023).

1. Paras cantik dan manis

Azizah Salsha

Azizah Salsha memiliki paras cantik dan manis, seperti terlihat pada fotonya ini. Gadis berusia 20 tahun ini juga terlihat modis.

Dia memadukan outfit blazer berwarna soft pink dengan crop top putih berbahan rajut yang membuatnya terlihat stylish. Penampilannya pun sukses bikin netizen kepincut.

"Cantik pake bgt," puji @mar***

"Siapa yg Kesini karena berita Pratama arahan," komen @mr***

"Pratama arhan pinter juga cari istri," kata @agi***

2. Mirror selfie

Azizah Salsha

Berikutnya ada gaya Azizah Salsha berfoto di depan cermin alias mirror selfie. Dia tampak cantik dengan tampilan feminin mengenakan dress yang dibalut kain tile transparan berhiaskan payet.

Selain itu, Azizah juga memakai shoulder bag berwarna krem. Tampilannya pun semakin terlihat stylish dan elegan.

3. Anggun dan seksi

Azizah Salsha

Berikutnya ada penampilan Azizah Salsha yang cantik dan menawan. Dia mengenakan dress ketat mengekspos lekuk tubuhnya yang body goals. Selain itu, dress dengan model tali tipis dan potongan terbuka memberi kesan seksi.

4. Pamer body goals

Azizah Salsha

Selanjutnya ada gaya kece Azizah Salsha mengenakan one set tube jumpsuit berbahan denim. Jumpsuit kemben tersebut tampak ketat memperlihatkan Azizah memiliki body goals idaman.

Untuk melengkapi OOTD-nya, Azizah menenteng shoulder bag hijau dan memakai sneakers putih. Gaya Azizah pun menjadi tak hanya terlihat seksi, tetapi juga modis.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/612/3137781/habiskan_uang_rp126_juta_selebgram_ini_menyesal_ubah_wajahnya_seperti_kucing-5n36_large.jpg
Habiskan Uang Rp126 Juta Lebih, Selebgram Ini Menyesal Ubah Wajahnya Seperti Catwoman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/612/3077381/chatimeh-9Fiy_large.jpg
Potret Chatimeh si Istri Virtual Naik Gunung Sindoro, Idaman Para Petualang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/06/612/3071365/asy_syifa-lM60_large.jpg
5 Potret Kamila Asy Syifa, Selebgram yang Menikah Muda dengan Gus Zizan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/612/3071029/oza_luthfia-klfW_large.jpg
Potret Selebgram Oza Luthfia di Padang Pasir, Pose Menantang Bikin Salfok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/33/3066335/aghnia_punjabi-hKL2_large.jpg
Aghnia Punjabi Dihujat Usai Bikin Jokes soal Penganiayaan Putrinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/612/3062214/laurencia_santoso-iU1W_large.jpg
Potret Selebgram Cantik Laurencia Santoso, Tampil Memesona dengan Makeup Flawless
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement