7 Potret Azizah Salsha Diduga Pacar Pratama Arhan, Selebgram Cantik Anak Anggota DPR

KEHIDUPAN pribadi bintang timnas Indonesia, Pratama Arhan kerap menjadi sorotan. Termasuk perihal asmara usai putus dengan kekasihnya, Marshella Aprilia.

Kini, Pratama Arhan diduga tengah menjalani asmara dengan selebgram cantik bernama Azizah Salsha. Meski belum ada pernyataan dari keduanya, sosok Azizah mengundang penasaran banyak orang.

Selain dikenal sebagai selebgram, Azizah disebut-sebut anak anggota DPR. Makin penasaran dengan potretnya?

Berikut potret Azizah Salsha yang diduga pacar baru Pratama Arhan dirangkum dari Instagram pribadinya, Sabtu (19/8/2023).

1. Paras cantik dan manis





Azizah Salsha memiliki paras cantik dan manis, seperti terlihat pada fotonya ini. Gadis berusia 20 tahun ini juga terlihat modis.

Dia memadukan outfit blazer berwarna soft pink dengan crop top putih berbahan rajut yang membuatnya terlihat stylish. Penampilannya pun sukses bikin netizen kepincut.

"Cantik pake bgt," puji @mar***

"Siapa yg Kesini karena berita Pratama arahan," komen @mr***

"Pratama arhan pinter juga cari istri," kata @agi***

2. Mirror selfie

Berikutnya ada gaya Azizah Salsha berfoto di depan cermin alias mirror selfie. Dia tampak cantik dengan tampilan feminin mengenakan dress yang dibalut kain tile transparan berhiaskan payet.

Selain itu, Azizah juga memakai shoulder bag berwarna krem. Tampilannya pun semakin terlihat stylish dan elegan.

BACA JUGA: Potret Shaista Tanisha Anak Rionaldo Stokhorst saat Jadi Paskibra Bikin Netizen Meleyot

3. Anggun dan seksi





Berikutnya ada penampilan Azizah Salsha yang cantik dan menawan. Dia mengenakan dress ketat mengekspos lekuk tubuhnya yang body goals. Selain itu, dress dengan model tali tipis dan potongan terbuka memberi kesan seksi.

4. Pamer body goals





Selanjutnya ada gaya kece Azizah Salsha mengenakan one set tube jumpsuit berbahan denim. Jumpsuit kemben tersebut tampak ketat memperlihatkan Azizah memiliki body goals idaman.

Untuk melengkapi OOTD-nya, Azizah menenteng shoulder bag hijau dan memakai sneakers putih. Gaya Azizah pun menjadi tak hanya terlihat seksi, tetapi juga modis.