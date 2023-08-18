Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Potret Aisyah Rahmawati si Pembawa Baki yang Kini Sudah Jadi TNI

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |00:31 WIB
Potret Aisyah Rahmawati si Pembawa Baki yang Kini Sudah Jadi TNI
Aisyah Rahmawati. (Foto: Instagram)
A
A
A

PEMBAWA baki Merah Putih di upacara HUT RI memang menjadi salah satu sosok yang kerap mendapat perhatian. Salah satunya adalah Aisyah Rahmawati, yang viral di HUT RI tahun 2019.

Empat tahun berlalu, Aisyah masih nampak cantik dan memesona. Bahkan, dia sudah bergabung dengan TNI AD. Meskipun sudah menjadi tentara, tetapi paras cantik perempuan asal Bengkulu tetap tidak pudar.

Nah, berikut foto-foto terbaru Aisyah yang sudah berstatus sebagai tentara, seperti dilansir dari akun Instagramnya @ayrhm04.

Aisyah Rahmawati

Melalui media sosial pribadinya, Aisyah banyak membagikan aktivitasnya. Ternyata kini Aisyah berprofesi sebagai TNI lho. Dia tampil kece memakai atribut tentara. Gayanya keren banget.

