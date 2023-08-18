Advertisement
HOME WOMEN FASHION

5 Potret Terbaru Alyssa Daguise yang Sudah Move On dari Al Ghazali, Kini Punya Pacar Baru!

Kiswondari , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |07:00 WIB
5 Potret Terbaru Alyssa Daguise yang Sudah Move On dari Al Ghazali, Kini Punya Pacar Baru!
Potret Terbaru Alyssa Daguise (Foto : Instagram/@alyssadaguise)
A
A
A

LIMA potret terbaru Alyssa Daguise menarik untuk diulas. Alyssa Daguise merupakan model dan aktris berdarah Indonesia-Perancis yang pernah menjadi kekasih putra sulung Ahmad Dhani, Al Ghazali. Alyssa memiliki nama lengkap Alyssa Paramitha Daguisé, ia lahir di Lombok NTB pada 25 Maret 1998.

Lulusan Bisnis Fashion di Mod’Art International Paris ini diketahui sudah move on dari Al Ghazali dan memiliki kekasih baru bernama William Darouchi. Hal ini nampak dari unggahan Instagramnya @alyssadaguise.

Berikut adalah lima potret terbaru Alyssa Daguise, yang diambil dari akun Instagramnya, Sabtu Jumat (19/8/2023).

1. Berperan di Film Catatan Si Boy

Potret Terbaru Alyssa Daguise

(Potret Terbaru Alyssa Daguise, Foto: Instagram/@alyssadaguise)

Alyssa Daguise membintangi film Catatan Si Boy yang disutradari oleh Hanung Bramantyo, film ini baru dirilis pada 17 Agustus 2023 kemarin. Di film remake ini, Alyssa berperan sebagai Vera.

2. Alyssa Daguise di Acara After Party Catatan Si Boy

Potret Terbaru Alyssa Daguise

(Potret Terbaru Alyssa Daguise, Foto: Instagram/@alyssadaguise)

Alyssa Daguise mengenakan baju pesta silver dengan banyak detail rumbai dalam acara after party film Catatan Si Boy.

3. Alyssa Daguise dalam Gala Premiere Catatan Si Boy

Potret Terbaru Alyssa Daguise

(Potret Terbaru Alyssa Daguise, Foto: Instagram/@alyssadaguise)

Alyssa Daguise mengenakan gaun warna putih silver dengan detail rok berumbai dalam acara gala premiere film Catatan Si Boy, Alyssa nampak sangat menawan dengan riasan yang sederhana.

