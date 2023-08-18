6 Potret Atlet Voli Cantik Hande Baladin, Blocker Terbaik Remaja Putri

ATLET cantik Hande Baladin merupakan atlet voli perempuan yang membela Timnas Turki. Perempuan kelahiran 1 September 1997 ini adalah pemain voli yang menempati posisi sebagai middle blocker dengan nomor punggung 7.

Perempuan dengan tinggi 190 cm ini mulai bermain bola voli di tim yunior dan junior Eczacıbaşı Dynavit di Istanbul. Pada Juli 2011, dia diterima di tim nasional remaja putri Turki. Dia pun sempat terpilih sebagai "Blocker terbaik" kejuaraan Kejuaraan Bola Voli Eropa Remaja Putri 2013.

Selain performanya kala membela Timnas Turki, penampilan Hande pun tidak kalah mencuri perhatian. Nah, berikut penampilan Hande di luar lapangan seperti dilansir dari akun instagram @handebaladin.

Dress Ketat

Hande tampil dengan dress hitam ketat yang membentuk lekuk tubuhnya. Dia tampak hadir dalam salah satu event produsen smartphone, tidak heran jika dia pun tampak berselfie dengan smartphone tersebut. Rambut curlynya pun menambah pesona perempuan tersebut.

Selfie Cantik

Kali ini Hande memilih untuk memposting foto selifenya. Dengan wajah tirus dan hidung mancung, dia pun mengaplikasikan lipstik merah cabai. Rambut panjang bergelombangnya pun dia gerai di depan baju berwarna hitamnya.