4 Potret Kiky Saputri Tunggu Suami Pulang Kerja, Pakai Jumpsuit Macan Rawr

MASIH dalam nuansa baru jadi suami istri, komedian Kiky Saputri lewat akun Instagram pribadinya, membagikan sedikit sneak peak kehidupannya kini sebagai seorang istri.

Salah satunya baru-baru ini, Kiky kedapatan mengunggah beberapa potret dirinya yang ia sebut tengah dalam mode menunggu sang suami tercinta pulang kerja. Beda dengan penampilan kocaknya di televisi, Kiky kali ini tak ragu berpenampilan seksi terbuka.

Bagaimana gaya penampilan Kiky di kala menunggu sang suami pulang kerja? Dihimpun dari akun Instagram pribadinya, @kikysaputrii, Jumat (18/8/2023) berikut ulasan empat potretnya.

1. Pamer kaki: Di foto pertama ini, Kiky berpose dengan latar walk in closet, ia terlihat glamor menggunakan outfit one piece mini dress velvet warna hitam. Berpose duduk menyilangkan kaki, komika satu ini mencoba memamerkan tungkai kakinya yang terlihat jenjang karena efek sepatu hak tinggi.

“Mode Malam Minggu nunggu suami pulang kerja,” tulis Kiky.

2. Pose menantang: Masih dengan dress hitam yang sama, di sini Kiky berpose topang dagu dengan memajang ekspresi wajah fierce.