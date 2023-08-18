Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Annual Show 2023, Mel Ahyar Pamerkan Keindahan Batik hingga Songket bertajuk Kultulibrasi

Tim Okezone , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |21:20 WIB
Annual Show 2023, Mel Ahyar Pamerkan Keindahan Batik hingga Songket bertajuk Kultulibrasi
Annual Show karya Mel Ahyar (Foto: Instagram/melahyarofficial)
A
A
A

ANNUAL Show Mel Ahyar kembali menghadirkan sesuatu yang istimewa. Koleksi hasil interpretasi atas regenerasi berimbang antara pelaku dan konsumen budaya bertajuk KULTULIBRASI.

Mel Ahyar mencoba menawarkan koleksi hasil interpretasi atas dinamika akulturasi budaya dan regenerasi berimbang antara pelaku dan konsumen budaya. Kultulibrasi is about finding a sweet spot, the equilibrium of our cultural continuum.

Pagelaran ini juga menjawab dalam RIKURIKU dari HAPPA dan XY, dilanjutkan dengan koleksi Mel Ahyar ARCHIPELAGO, dan ditutup oleh Mel Ahyar Fall/Winter 2023-2024. HAPPA dan XY, dua merek Ready to Wear yang juga dikelola oleh MMAC muncul sebagai pembuka.

Annual Show

Koleksi RIKURIKU terinspirasi dari cerita di balik cerita ukiran Suku Asmat. RIKURIKU tampil membawa passion maskulinitas pria Asmat yang memahat kayu to leave their mark on earth, as a legacy and tribute to the ancestors.

Terlihat dalam motif kerangka garis-garis floral yang rimbun maupun fauna, seperti lekuk ukiran kayu. Palet warna earthy diambil dari lukisan wajah khas Asmat yang menggunakan pewarna alami: merah tanah, putih bubuk cangkang kerang, dan hitam arang tumbuk.

Kemudian Mel Ahyar mengangkat koleksi ARCHIPELAGO yang mengusung wastra Nusantara: Batik Gedog Tuban ‘Onomatope’, Tapis Lampung ‘Mulang Tiuh’, dan Medan as The Melting Pot. Ketiganya menghadirkan angle regenerasi budaya secara berbeda.

Dia mengatakan, Gedog Tuban yang merupakan batik tulis di atas kain tenun, statusnya cukup critically endangered. Sedangkan ‘Mulang Tiuh’ mengambil craftsmanship tapis dan sulam usus Lampung di atas kain dan motif modern.

"Lain lagi Medan yang diangkat sebagai melting pot berbagai wastra khas Sumatera Utara seperti songket Melayu, Ulos Batak, dan lain-lain," ucapnya dalam keterangan resmi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/194/3164872/fashion-iuXI_large.jpg
Rahasia Italia Jadi Magnet Fashion Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/30/194/3080491/potret_anak_mieke_amalia_jadi_model-1RNd_large.jpg
5 Potret Anak Mieke Amalia Jadi Model, Netizen Salfok Ekspresi 'Mangap'
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/11/612/3020100/5-fakta-fashion-show-jacquemus-la-casa-yang-dihadiri-jennie-blackpink-bakal-jadi-koleksi-terakhir-Lc9FmZKVqZ.jpg
5 Fakta Fashion Show Jacquemus La Casa yang Dihadiri Jennie BLACKPINK, Bakal Jadi Koleksi Terakhir?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/23/194/3012230/pertama-dalam-sejarah-arab-saudi-gelar-fashion-show-baju-renang-24XetTyRfy.jpg
Pertama dalam Sejarah, Arab Saudi Gelar Fashion Show Baju Renang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/06/194/3005195/buttonscarves-gandeng-supermodel-halima-aden-di-istanbul-modest-fashion-week-2024-zWPlgfD8DG.jpg
Buttonscarves Gandeng Supermodel Halima Aden di Istanbul Modest Fashion Week 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/07/194/2980510/fuji-hingga-nikita-mirzani-jadi-model-di-pifw-2024-bawakan-koleksi-diamond-dari-passion-prive-NRcbudXPnA.jpeg
Fuji hingga Nikita Mirzani Jadi Model di PIFW 2024, Bawakan Koleksi Diamond dari Passion Prive
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement