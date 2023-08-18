Erick Thohir Pakai Jas Boedi Oetomo Bikin Menteri Basuki Penasaran, Ternyata Karya Didiet Maulana

BUSANA yang dikenakan Menteri BUMN Erick Thohir di momen HUT ke-78 RI, sukses mencuri perhatian Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Erick memakai jas yang dirancang khusus oleh desainer ternama Didit Maulana.

“Jas Boedi Oetomo ini memang didesain berkancing satu oleh Mas Didiet Maulana khusus untuk saya. Terima kasih mas Didiet, pak Bas aja suka,” tulis Erick Thohir dalam keterangan video yang diunggahnya di media sosial, dikutip okezone.com pada Jumat (18/8/2023).

Erick pun mengajak tahun depan bisa tampil kembaran dengan pria yang akrab disapa Pak Bas tersebut.

“Tahun depan kita ajak Pak Bas kembaran aja gimana?” tulisnya lagi.

“Gaskeeeeun Pakk,” tulis Didiet Maulana di kolom komentar.

Unggahan Erick langsung menyita perhatian warganet. Mereka beramai-ramai memberikan likes dan komentar yang beragam.

“Berarti Pak Bas, orang yg sangat detail terhadap sesuatu,” tulis netizen.

“Ngecekx ga bs slsai upacara pak. Ya Allah pak Bas. Terima kasih sdh membuat saya ketawa trus tiap liat video itu,” tulis netizen.

“’Berkali’ di liat masih ajj ngakak. Sampe trending di tiktok duo mentri kecee ini,” tulis netizen yang lain.

“Sungguh di luar prediksi BMKG, lucunya nembus layar lcd pak. Ketawa saya sampe ngiik ngiik,” tulis netizen.

Ya, aksi Basuki Hadimuljono mengecek baju milik Erick Thohir saat detik-detik upacara HUT ke-78 RI di Istana Negara, Jakarta, 17 Agustus 2023, sempat mencuri perhatian. Saat para tamu undangan terlihat berdiri dan sigap, Basuki justru menunduk lalu mengecek baju milik Erick Thohir.