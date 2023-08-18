Gantengnya Nicholas Saputra Jadi Pangeran Jawa Viral di Twitter, Netizen: Pelan-pelan Pak Supir

NICHOLAS Saputra jadi salah satu sosok selebriti papan atas yang menghadiri upacara Pengibaran Benderan HUT RI ke-78, Kamis (17/8/2023) di Istana Negara, Jakarta Pusat.

Kehadiran pemeran Rangga dalam film Ada Apa Dengan Cinta tersebut tak hanya bikin heboh di dunia nyata. Tapi potret penampilannya pun masih viral di sosial media hingga saat ini.

Melalui unggahan dari akun Twitter @txtaboutnicsap, beredar foto-foto gantengnya seorang Nicholas Saputra hasil jepretan Arman Febryan. Lulusan arsitektur UI tersebut hadir di upacara HUT RI tersebut dengan mengenakan set pakaian adat Jawa lengkap, beskap warna coklat cream beige dan kain Batik warna senada.

Ketampanan Nicholas yang berparas bule makin sempurna dengan pemakain blangkon warna coklat gelap sebagai aksesori kepala.

Setelah beberapa waktu postingan tersebut diunggah, para netizen Twitter langsung ramai merespon. Tak hanya viral sudah mendapatkan kurang lebih 442 ribu kali penayangan, hampir 20 ribu like, lebih dari 4800 diunggah ulang, tapi juga banyak menuai pujian dari para netizen pengguna Twitter.

Penasaran seperti apa potretnya? Berikut Okezone rangkum ulasan foto-foto Nicholas Saputra jadai Pangeran Jawa, dikutip dari akun Twitter @txtaboutnicsap, Jumat (18/08/2023).

1. Senyum tipis: Di foto full stand shoot ini, Nico yang ganteng maksimal dalam balutan beskap dan kain khas adat Jawa dengan warna coklat senada itu melempar senyum tipis yang bikin meleleh banyak wanita.

(Foto: Arman Febryan)

“Pelan-pelan pak supir, SO UNREAL CAKEP AMAT,” seru @ind*** penuh semangat.