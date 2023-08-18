Potret Marion Jola Pakai Dress Merah di Momen HUT RI, Auranya Menggoda

MARION Jola tak mau ketinggalan semarak HUT Ke-78 RI. Melalui Instagram pribadinya, Marion Jola mengunggah potret cantiknya.

"Hari lahirnya bangsa Indonesia! Dirgahayu Indonesiaku," tulis Marion Jola dalam keterangan foto yang dikutip dari Instagram @lalamarionmj, Jumat (18/8/2023).

Perempuan yang akrab disapa Lala ini tampil hot memakai dress ketat berwarna merah. Warna merah ini seakan sebagai simbol semangat baru yang ingin dibagikan kepada para pengikutnya.

Bukan Marion Jola namanya kalau penampilannya tidak mencuri perhatian. Banyak netizen khususnya para cowok yang memberikan komentar genit kepadanya.

Penasaran seperti apa potret Marion Jola? Berikut ulasannya yang Okezone rangkum dari Instagram @lalamarionmj.

1. Pose wajah menggoda

Potret Marion Jola nampak memakai dress warna merah dengan model cut out. Dress yang dikenakan penyanyi kelahiran Kupang ini terbilang unik.

Ini lantaran lengan dress memiliki model panjang, namun bagian sebelahnya tanpa lengan. Di foto ini Lala pose menggoda dengan menunjukkan wajah fierce.

2. Pamer body goals





Pada foto selanjutnya, Marion Jola nampak menunjukkan body goalsnya. Dress yang dia pakai terlihat ketat mengekspos lekuk tubuh memberi kesan seksi dan hot.

Selain itu, dress juga memiliki belahan tinggi sehingga paha mulusnya begitu terlihat. Lala juga menunjukkan beberapa gaya hotnya yang khas.

"Merona," kata @wil.5***

"Emang boleh secantik ini?," komen @n_ella***