Bak Gadis Bali, Prilly Latuconsina Tampil Memukau di HUT Ke-78 RI

PRILLY Latuconsina salah satu artis yang turut memeriahkan HUT Ke-78 RI pada 17 Agustus 2023. Melalui Instagram pribadinya, Prilly mengunggah beberapa fotonya saat menjalani pemotretan.

Pada pemotretan kali ini, Prilly bekerjasama dengan fotografer Winston Gomez. Dalam pemotretan bernuansa Kemerdekaan, dia tampil anggun dalam balutan pakaian adat Bali dengan sentuhan modern.

"Masih dalam rangka merayakan kemerdekaan Indonesiaku. Semoga kita semua bisa terus melestarikan budaya kita ya," tulis Prilly dalam keterangan fotonya yang MNC Portal kutip dari Instagram @prillulatuconsina96, Jumat (18/8/ 2023).

Penasaran seperti apa gaya pemotretan Prilly dengan mengusung tema daerah? Berikut rangkumannya.

1. Tampil menawan





Potret Prilly saat jalani pemotretan memakai tema adat Bali. Di foto itu Prilly memakai hiasan mahkota warna emas khas Bali.

Dia juga memakai one shoulder top warna gold dengan aksen crinkle. Dia pose menyamping dengan ekspresi wajah fierce. Penampilannya sungguh memukau.

2. Penampilannya bak gadis Bali

Pada foto selanjutnya nampak outfit Prilly yang lebih jelas. Dia memadukan one shoulder top dengan rok lilit warna gold yang memiliki belahan tinggi. Busana yang dikenakan Prilly itu dari Clothing Brand Look At Her.

Dia juga menambahkan aksesori kuku palsu panjang dan gelang yang disematkan di lengannya warna gold. Dia berpose anggun dengan lirikan tajam ke arah kamera. Penampilan Prilly seperti gadis Bali yah?

