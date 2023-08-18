Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Potret Cantik dan Santun Tyas Mirasih di Pengajian Jelang Pernikahan

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |13:30 WIB
Potret Cantik dan Santun Tyas Mirasih di Pengajian Jelang Pernikahan
Potret cantik Tyas Mirasih, (Foto: Instagram @tyasmirasih)
A
A
A

TYAS Mirasih diketahui baru saja usai menggelar acara pengajian jelang pernikahannya bersama sang kekasih, Teuku Tezi.

Lewat akun Instagram pribadinya, @tyasmirasih membagikan sedikit momen pengajian jelang pernikahan dirinya tersebut. Acara pengajian ini dihadiri oleh sanak saudara dan beberapa kerabat dekat. Proses pada acara ini berjalan dengan khidmat dari awal sampai akhir.

Model video klip dan bintang FTV tersebut tampak mengunggah potret dirinya, mirror selfie di depan cermin yang bertuliskan, “Pengajian menjelang pernikahan Tyas Mirasih dan Tengku Tezi”.

 BACA JUGA:

Dalam foto tersebut, Bintang film Air Terjun Pengantin terlihat cantik dan elegan dalam balutan dress panjang warna hijau sage bertabur hiasan payet dan beads cantik. Tak lupa, Tyas menata rambutnya jadi gaya bun modern cepol satu di belakang kepala dengan rapi dan mengenakan kerudung kain tile sebagai penutup kepala.

“One step closer,” tulis Tyas Mirasih, Jumat (18/8/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/24/612/2870234/7-potret-rumah-tyas-mirasih-yang-punya-banyak-spot-instagramable-asri-dan-nyaman-moChwV1Tg8.jpg
7 Potret Rumah Tyas Mirasih yang Punya Banyak Spot Instagramable, Asri dan Nyaman!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/21/612/2868213/cerita-di-balik-busana-akad-nikah-tyas-mirasih-dan-tengku-tezi-9HgQHKFVIp.jpg
Cerita di Balik Busana Akad Nikah Tyas Mirasih dan Tengku Tezi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/21/194/2868197/8-potret-pernikahan-tyas-mirasih-dan-tengku-tizi-dengan-adat-melayu-kiIv5EA39O.jpg
8 Potret Pernikahan Tyas Mirasih dan Tengku Tezi, Digelar dengan Nuansa Adat Melayu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/12/27/611/2735285/5-potret-wajah-tyas-mirasih-tanpa-makeup-aura-cantiknya-tak-luntur-YtYX8K9DwT.jpg
5 Potret Wajah Tyas Mirasih Tanpa Makeup, Aura Cantiknya Tak Luntur!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/09/16/194/2669044/7-potret-seksi-tyas-mirasih-yang-awet-muda-pesonanya-makin-memikat-hnByp7SBu8.jpg
7 Potret Seksi Tyas Mirasih yang Awet Muda, Pesonanya Makin Memikat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/02/26/194/2553328/potret-tyas-mirasih-pakai-gaun-seksi-pesonanya-kian-membara-ECB8umYdEC.jpg
Potret Tyas Mirasih Pakai Gaun Seksi, Pesonanya Kian Membara!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement