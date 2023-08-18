Potret Cantik dan Santun Tyas Mirasih di Pengajian Jelang Pernikahan

TYAS Mirasih diketahui baru saja usai menggelar acara pengajian jelang pernikahannya bersama sang kekasih, Teuku Tezi.

Lewat akun Instagram pribadinya, @tyasmirasih membagikan sedikit momen pengajian jelang pernikahan dirinya tersebut. Acara pengajian ini dihadiri oleh sanak saudara dan beberapa kerabat dekat. Proses pada acara ini berjalan dengan khidmat dari awal sampai akhir.

Model video klip dan bintang FTV tersebut tampak mengunggah potret dirinya, mirror selfie di depan cermin yang bertuliskan, “Pengajian menjelang pernikahan Tyas Mirasih dan Tengku Tezi”.

Dalam foto tersebut, Bintang film Air Terjun Pengantin terlihat cantik dan elegan dalam balutan dress panjang warna hijau sage bertabur hiasan payet dan beads cantik. Tak lupa, Tyas menata rambutnya jadi gaya bun modern cepol satu di belakang kepala dengan rapi dan mengenakan kerudung kain tile sebagai penutup kepala.

“One step closer,” tulis Tyas Mirasih, Jumat (18/8/2023).