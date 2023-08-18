HUT RI, Selvi Ananda Tampil Anggun Berbalut Kebaya Kutu Baru Biru

SELVI Ananda, istri Gibran Rakabuming bisa dibilang nyaris selalu terlihat memesona. Tak heran Penampilan mantu Jokowi ini kerap mencuri perhatian.

Seperti halnya saat dia menghadiri Upacara Peringatan HUT Ke-78 RI di Lapangan Sriwedari Solo, Kamis (17/8/2023). Hadir sebagai istri Wali Kota Solo, Selvi Ananda tampil anggun di hadapan masyarakat Surakarta.

Ibu dua anak ini mengenakan kebaya kutu baru berwarna biru admiral. Dia memadukannya dengan rok batik warna coklat tua.

Selvi juga memakai selendang warna senada yang disematkan di bahunya. Penampilan Ibunda Jan Ethes ini pun semakin cantik dan menawan.