HOME WOMEN FASHION

HUT RI, Selvi Ananda Tampil Anggun Berbalut Kebaya Kutu Baru Biru

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |12:00 WIB
HUT RI, Selvi Ananda Tampil Anggun Berbalut Kebaya Kutu Baru Biru
Selvi Ananda (Foto: Instagram/@antoniusanungmakeup)
SELVI Ananda, istri Gibran Rakabuming bisa dibilang nyaris selalu terlihat memesona. Tak heran Penampilan mantu Jokowi ini kerap mencuri perhatian.

Seperti halnya saat dia menghadiri Upacara Peringatan HUT Ke-78 RI di Lapangan Sriwedari Solo, Kamis (17/8/2023). Hadir sebagai istri Wali Kota Solo, Selvi Ananda tampil anggun di hadapan masyarakat Surakarta.

Ibu dua anak ini mengenakan kebaya kutu baru berwarna biru admiral. Dia memadukannya dengan rok batik warna coklat tua.

Selvi Ananda

Selvi juga memakai selendang warna senada yang disematkan di bahunya. Penampilan Ibunda Jan Ethes ini pun semakin cantik dan menawan. 

Halaman:
1 2 3
      
