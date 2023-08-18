5 Potret Cinta Laura Rayakan Ultah Bertepatan dengan HUT RI, Mesra Bareng Pacar di Labuan Bajo

CINTA Laura merayakan ulang tahun Ke-30 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Ultah Cinta bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 2023.

Cinta Laura merayakan ulang tahunnya di Labuan Bajo bersama para sahabat dan sang kekasih, Arya Vasco. Hal itu terlihat dari foto yang diunggah Cinta Laura di Instagram pribadinya.

"Hello to another year of leveling up. 🔥Thank you to all my friends who have come so far and made the effort to celebrate this special day with me! ♥️,” tulis Cinta pada caption unggahan foto di Instagram pribadinya.

Berikut potret Cinta Luara yang Okezone rangkum dari Instagram @claurakiehl, Jumat (18/8/2023).

Pose dengan outfit nuansa merah putih

Cinta Laura berpose dengan busana nuansa merah putih yang dikenakannya. Hal ini menambah kesan nasionalis pada pelantun Oh Baby di hari ulang tahunnya ini. Cinta nampak mengenakan training san long sleeve bernuansa merah dan putih yang pas dengan momen Hari Kemerdekaan RI.

Pose di atas bukit

Selanjutnya ada potret Cinta Laura berpose berdiri di atas bukit Pulau Padar. Menoleh ke kamera, Cinta seperti memamerkan keindahan alam di Labuan Bajo.

Pose bersama para sahabat

Kali ini, Cinta Laura berpose bersama para sahabat di atas bukit. Tampak latar belakang pemandangan indah khas destinasi wisata Pulau Komodo itu.