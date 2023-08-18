Potret Shaista Tanisha Anak Rionaldo Stokhorst saat Jadi Paskibra Bikin Netizen Meleyot

AKTOR Rionaldo Stokhorst menjadi perbincangan hangat publik di momen HUT RI tahun 2023. Ini lantaran putrinya, Shaista Tanisha terpilih menjadi salah satu anggota Paskibra (Pasukan Pengibar Bendera)

Gadis berusia 14 tahun tersebut turut berpartisipasi dalam upacara bendera pada perayaan HUT Ke-78 RI di sekolahnya, Global Sevilla, Pulomas, Jakarta. Hal itu diketahui lewat unggahan foto di Instagram Rionaldo Stokhorst.

Seperti apa potretnya? Berikut Okezone rangkumkan dari Instagram @rio.stokhorst, Jumat (18/8/2023).

Rasa bangga





Pertama ada potret Rionaldo Stokhorst sedang mempersiapkan atribut dan merapikan seragam yang dikenakan putrinya. Shaista Tanisha sendiri tampil cantik mengenakan seragam Paskibra berwarna serba putih.

Wajah cantiknya tampak fokus jelang upacara Perayaan HUT RI. Aura kecantikannya memancarkan pesona tersendiri dengan mengenakan seragam Paskibra.

Kebanggan ayah





Rionaldo juga setia menemani putrinya saat upacara perayaan HUT RI. Rionaldo pun tak bisa mengungkapkan rasa bangga terhadap putri cantiknya tersebut.

"Ga bisa berkata kata.Tapi.. Merah, Putih dan Garudanya itu.. bikin Ayahnya haru dan bangga ❤️," tulis sang aktor pada caption unggahan fotonya yang mendapat 213 ribu likes dari pengguna Instagram.