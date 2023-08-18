Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Potret Shaista Tanisha Anak Rionaldo Stokhorst saat Jadi Paskibra Bikin Netizen Meleyot

Helmi Ade Saputra , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |09:00 WIB
Potret Shaista Tanisha Anak Rionaldo Stokhorst saat Jadi Paskibra Bikin Netizen Meleyot
Shaista Tanisha anak Rionaldo Stokhorst jadi Paskibra (Foto: Instagram/@rio.stokhorst)
A
A
A

AKTOR Rionaldo Stokhorst menjadi perbincangan hangat publik di momen HUT RI tahun 2023. Ini lantaran putrinya, Shaista Tanisha terpilih menjadi salah satu anggota Paskibra (Pasukan Pengibar Bendera)

Gadis berusia 14 tahun tersebut turut berpartisipasi dalam upacara bendera pada perayaan HUT Ke-78 RI di sekolahnya, Global Sevilla, Pulomas, Jakarta. Hal itu diketahui lewat unggahan foto di Instagram Rionaldo Stokhorst.

Seperti apa potretnya? Berikut Okezone rangkumkan dari Instagram @rio.stokhorst, Jumat (18/8/2023).

Rasa bangga

Shaista Tanisha

Pertama ada potret Rionaldo Stokhorst sedang mempersiapkan atribut dan merapikan seragam yang dikenakan putrinya. Shaista Tanisha sendiri tampil cantik mengenakan seragam Paskibra berwarna serba putih.

Wajah cantiknya tampak fokus jelang upacara Perayaan HUT RI. Aura kecantikannya memancarkan pesona tersendiri dengan mengenakan seragam Paskibra.

Kebanggan ayah

Shaista Tanisha

Rionaldo juga setia menemani putrinya saat upacara perayaan HUT RI. Rionaldo pun tak bisa mengungkapkan rasa bangga terhadap putri cantiknya tersebut.

"Ga bisa berkata kata.Tapi.. Merah, Putih dan Garudanya itu.. bikin Ayahnya haru dan bangga ❤️," tulis sang aktor pada caption unggahan fotonya yang mendapat 213 ribu likes dari pengguna Instagram.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/18/33/3050818/rionaldo_stokhorst-HURg_large.jpg
Kedua Putrinya Jadi Paskibra,  Rionaldo Stokhorst: Haru dan Bangga Sekali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/31/629/3166723//kreasi_anak-giam_large.jpg
Dik Doank Yakin Kreasi Anak untuk Negeri Perkuat Kedekatan Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/622/3165509//uang_baru-Hw5t_large.jpg
Viral Uang Baru Rp80.000 dan Rp250 Ribu, Fakta atau Hoaks?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/25/65/3165239//mnc_univeristy-CJPE_large.jpg
Kolaborasi MNC University dan SMAN 94 Jakarta Lewat Semarak HUT RI ke-80
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/338/3165059//anies_baswedan_saat_tarik_tambang_rakit_di_waduk-jXT6_large.jpg
Demi Kemenangan! Anies Rela Nyemplung Waduk saat Tarik Tambang Rakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/194/3164298//cucu_bung_hatta-9aZK_large.jpg
Profil dan Potret Gustika Jusuf Hatta, Cucu Cantik Bung Hatta yang Pakai Kebaya Hitam di HUT RI
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement