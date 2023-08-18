Cerita di Balik Pakaian Adat yang Dikenakan Sandiaga Uno dan Nur Asia saat HUT RI

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno tampil gagah mengenakan pakaian adat Sulawesi Selatan di momen HUT RI tahun ini. Sementara istrinya, Nur Asia tampil anggun dalam balutan pakaian adat Bali.

Penampilan keduanya mencuri perhatian di momen upacara 17 Agustus di Istana Negara, Kamis 17 Agustus 2023. Tak hanya mencuri perhatian, ternyata ada cerita di balik pemilihan pakaian adat yang dikenakan Sandiaga dan Nur Asia kali ini.

Sandiaga Uno sendiri mengunggah foto bersama Nur Asia di Instagram pribadinya. Lewat caption unggahannya fotonya, Sandi menceritakan perihal pakaian adat yang dia dan Nur Asia kenakan.

"Bersama Mama Nur @nurasiauno, saya mengikuti upacara di Istana Negara dengan mengenakan pakaian adat khas Sulawesi Selatan karya teman-teman UMKM lokal binaan Ibu Kris," ungkapnya.

Lebih lanjut, Sandiaga Uno menceritakan alasan kenapa dia memilih pakaian adat Sulawesi Selatan. Ternyata alasannya bukan sekadar Sulsel yang merupakan kampung halaman Sandi.

"Saya memilih baju ini karena Sulawesi Selatan merupakan kampung halaman dan tanah kelahiran ayah saya, serta menjadi gerbang Indonesia timur yang memiliki pariwisata dan ekonomi kreatif yang luar biasa," ujar Sandi.