HOME WOMEN FASHION

Nagita Slavina Cuek Taruh Tas Nyaris Rp40 Juta di Tanah, Netizen: Mau Nangis Lihatnya

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |06:00 WIB
Nagita Slavina Cuek Taruh Tas Nyaris Rp40 Juta di Tanah, Netizen: Mau Nangis Lihatnya
Nagita Slavina (Foto: @nagita.fc/Instagram)
A
A
A

NAGITA Slavina salah satu artis cantik yang dikenal kerap memakai item fashion dengan harga fantastis. Tak hanya busana, tetapi juga koleksi tas Nagita Slavina harganya kerap bikin netizen syok!

Meski begitu, istri Raffi Ahmad tersebut terkadang tak memberlakukan tas mewahnya tersebut secara spesial. Seperti yang terlihat dari unggahan foto akun Instagram @fanpage_nagitaslavina baru-baru ini. 

Tas Nagita Slavina

Perempuan yang akrab disapa Gigi ini terlihat cuek menaruh tas miliknya di tanah tanpa alas apapun. Sementara Nagita terlihat duduk di bangku kecil sedang mendandani seorang anak perempuan.

Padahal, tas tersebut merupakan salah satu koleksi dari brand ternama, yakni Goyard series Anjou Mini Tote. Jika melihat dari situs resminya, tas berwarna hijau tua ini dibanderol seharga USD2.590 atau Rp39,8 juta.

Halaman:
1 2
      
