Fakta Baru Nenek Moyang Orang Eropa, Ternyata Bukan Kulit Putih Loh

KETIKA kita berbicara tentang orang Eropa, yang ada di bayangan kita sudah pasti orang kulit putih bertubuh tinggi, dan banyak yang memiliki iris mata berwarna selain hitam. Tapi, ternyata nenek moyang mereka punya paras yang berbeda loh.

Dalam rekonstruksi yang dilakukan para ilmuwan berdasarkan data-data yang ada, terungkap bahwa nenek moyang orang Eropa memiliki ciri fisik yang berbeda dari orang Eropa saat ini, di mana mereka ternyata berkulit gelap, mata hitam, dan rambut cenderung botak.

Dihimpun dari Metro, kesimpulan ini diambil dari struktur mumi berusia 5.300 tahun yang ditemukan di es yang mencair di Pegunungan Alpen pada tahun 1991 silam yang diberi nama Otzi, yang dipadu dengan jejak genetik beberapa genom prasejarah Eropa lainnya.

Para ilmuwan menemukan bahwa di antara ratusan orang Eropa awal yang hidup pada waktu yang sama dengan Otzi, dan yang genomnya sekarang tersedia, nenek moyang orang Eropa memiliki lebih banyak kesamaan dengan nenek moyang petani Anatolia awal.

"Analisis genom mengungkapkan ciri-ciri fenotipik seperti pigmentasi kulit yang tinggi, warna mata gelap, dan pola kebotakan laki-laki yang sangat kontras dengan rekonstruksi sebelumnya yang menunjukkan laki-laki berkulit cerah, bermata cerah, dan cukup berbulu," kata Johannes Krause dari Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology di Jerman.

"Sebelumnya diperkirakan bahwa kulit mumi telah menjadi gelap selama penyimpanannya di dalam es, tetapi mungkin apa yang kita lihat sekarang sebenarnya sebagian besar adalah warna kulit asli Otzi," lanjutnya menyiratkan bahwa temuan terbaru ruoanya berbanding terbalik dengan temuan sebelumnya.