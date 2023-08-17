Advertisement
HOME WOMEN LIFE

HUT RI, Anak Zaman Now Tak Boleh Lupakan Keberadaan Para Veteran

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |23:38 WIB
HUT RI, Anak Zaman Now Tak Boleh Lupakan Keberadaan Para Veteran
HUT Ke-78 RI. (Foto: Okezone)
A
A
A

SEBANYAK 78 veteran perang kemerdekaan dari Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) mendapat apresiasi atas perjuangan mereka merebut kemerdekaan. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur dan terima kasih atas jasa mereka di masa lalu. 

Merangkul para veteran perjuangan adalah upaya yang bisa dilakukan generasi zaman now agar sejarah tidak dilupakan begitu saja. Kisah para veteran ini tentu menjadi pemacu energi untuk terus maju. 

"Kami sadar betul para veteran ini dulunya berjuang di medan perang. Perjuangan mereka sudah sepatutnya dihargai dan menjadi semangat untuk generasi sekarang," kata Founder J99 Corp., Gilang W. Pramana, dalam keterangan resminya.

"Kita juga sebagai generasi muda memiliki kewajiban untuk terus membangun dan berjuang lewat aksi positif kita masing-masing, demi harumnya nama Indonesia," tambahnya. 

Apresiasi yang diberikan untuk ke-78 veteran RI adalah bingkisan dan uang senilai Rp78 juta. Nominal itu tentu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan bagaimana mereka membela mati-matian negara ini hingga merdeka. 

Halaman:
1 2
      
