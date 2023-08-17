Viral Aksi Kucing-Kucing Lucu Ikut Lomba 17 Agustus

KEMERIAHAN Hari Kemerdekaan ternyata tidak hanya dirasakan oleh para masyarakat. Antusias yang besar juga ternyata dirasakan oleh kucing-kucing gembul bernama Abu dan Putih.

Dalam salah satu video yang beredar di akun TikTok, terlihat dua ekor kucing sedang memperebutkan juara dengan lomba makan.

“Lomba 17 Agustus dg peserta kucing, Lalatnya ganggu bgt,” tulis pemilik akun, dikutip dalam TikTok @Tikaaguspertiwi.

Dengan sangat lahap, kucing-kucing tersebut juga nampak terlihat lucu lantaran Si Putih diketahui sering kali mencuri makanan Abu. Namun, walaupun begitu dengan santainya Abu tetap pada barisannya, meskipun Putih terkadang masuk ke wilayahnya.