Ramalan Zodiak 18 Agustus: Capricorn Stop Terlalu Keras ke Diri Sendiri, Pisces Tertekan

SEPERTI apa penerawangan peruntungan tanda zodiak Anda di tengah pekan ini? Dikutip dari Your Tango, berikut prediksi ramalan peruntungan hari ini untuk para pemilik tanda zodiak Capricorn, Aquarius serta Pisces.

1. Capricorn: Para pemilik zodiak ini disebutkan mungkin mendapatkan dorongan untuk berusaha lebih keras pada suatu tujuan atau mengesampingkan hal-hal yang merusak fokus diri. Tapi ingat, jangan terlalu keras dengan diri sendiri, jangan lupa kalau ini hari ini adalah hari yang menyenangkan bersenang-senang dan bergembira.

2. Aquarius: Tak perlu sedih apalagi pusing, karena Anda tak bisa menyenangkan semua orang tidak peduli seberapa keras sudah berusaha. Hari ini rahasia sukses adalah menjaga kehidupan pribadi, tak perlu terbuka tentang semua hal pada orang lain.

3. Pisces: Hari ini ada perebutan kekuasaan atau perdebatan, memicu diri jadi merasa tertekan bahkan terpikir untuk menyerah pada harapan yang dimiliki. Tapi untungnya, ada teman-teman yang menyemangati dan memberikan dukungan yang Anda butuhkan.

(Rizky Pradita Ananda)