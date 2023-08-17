Ramalan Zodiak 18 Agustus: Libra Jangan Sering Ragu, Sagitarius Lelah Emosional

PENASARAN apa kata peruntungan tanda zodiak Anda di tengah pekan ini? Dikutip dari Your Tango, berikut prediksi ramalan peruntungan hari ini untuk para pemilik tanda zodiak Libra, Scorpio serta Sagitarius.

1. Libra: Jangan sering ragu-ragu, karena Anda cenderung memberi orang lain keuntungan dari keraguan ini. Hari ini para Libra ada peluang untuk bisa mendengar rahasia kelam yang selama ini membebani hidup ornag-orang di sekitarnya. Ini mengejutkan, tapi Anda lah yang bisa membantu meredakan kecemasan dan memberikan nasihat bijak.

2. Scorpio: Hari ini coba berikan fokus lebih ke kehidupan romantis dan percakapan intim dengan si dia. Suatu hubungan bisa menjadi eksklusif atau lebih serius dengan pasangan kencan. Jika hubungan yang ada malah gerak ke arah yang tidak terlalu platonis, hari ini adalah hari yang baik untuk memperjelas batasan atau memutuskan untuk membawa sesuatu ke tingkatan baru.

3. Sagitarius: Hari ini fokuslah pada hal positif, Sagitarius karena hari ini bisa melelahkan secara emosional jika Anda memaksakan diri untuk melakukan terlalu banyak. Tarik napas, luangkanlah waktu untuk meditasi agar merasa damai dan tenang.

(Rizky Pradita Ananda)