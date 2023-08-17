Gaya Cool Cipung Jalani Pemotretan, Anak Bujang Satu Ini Memang Bikin Gemas

PUTRA bungsu Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, Rayyanza Malik Ahmad atau yang dikenal sebagai Cipung selalu menarik perhatian netizen. Bukan hanya hanya sekadar anak dari selebriti terkenal Indonesia, tingkah lucunya selalu berhasil membuat netizen bahkan seleb lainnya terhibur.

Seperti baru-baru ini Raffi mengunggah foto terbaru Cipung yang sedang pose bersandar di belakang mobil mewah. Gaya Rayyanza ini terlihat sangat menggemaskan bak orang dewasa.

"Catatan Si Cipung," tulis Raffi dalam keterangan fotonya di Instagram @raffinagita1717, seperti dikutip pada Kamis (17/8/2023).

Penasaran seperti apa potret Rayyanza saat jalani pemotretan terbaru? Berikut rangkumannya.

Tampil stylish pakai kacamata

Bocah yang akrab disapa Cipung itu tampil kece memakai kemeja motif stripe dengan model lengan digulung. Dia memadu padankan penampilannya dengan celana cargo warna coklat susu dan sneakers.

Rayyanza sangat stylish menambahkan kacamata hitam pada penampilannya. Dia juga pose bersandar di belakang mobil mewah. Penampilan Rayyanza di foto ini bikin netizen salfok.

"Parlente banget bos," kata @ragil***

"Gaya-gayaan masih pake diapers juga," tambah @mayake**

"Nggak bisa ini terlalu gemas," tambah @karlina***