Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Upacara Penurunan Bendera, Presiden Jokowi Sempatkan Diri Selfie Bareng Masyarakat Umum

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |17:41 WIB
Upacara Penurunan Bendera, Presiden Jokowi Sempatkan Diri Selfie Bareng Masyarakat Umum
Presiden Jokowi Selfie Bersama Masyarakat. (Foto: Youtube)
A
A
A

UPACARA penurunan bendera sang saka merah putih kembali dipimpin oleh Presiden Jokowi. Tapi, berbeda dengan upacara penaikan bendera, kali ini Jokowi nampak lebih santai bahkan meladeni foto selfie bareng dengan sejumlah warga.

Memang, dalam upacara yang dibuka untuk umum ini membuat masyarakat dapat dapat dengan mudah masuk ke lingkaran Istana Negara, meskipun tidak sampai dalam. Oleh karena itu, ketika Presiden Jokowi berjalan ke arah luar Istana sudah banyak warga berkumpul menyambut orang nomor satu di Indonesia itu.

Mereka memang berharap dapat bertemu dengan orang Nomor 1 di Indonesia tersebut, bahkan bisa berfoto. Tapi, kali ini bukan hanya berfoto, tapi Jokowi menyempatkan diri untuk ber-selfie dengan warga setelah Upacara Penurunan Bendera HUT ke-78 RI:

Selfie dengan tamu berbaju merah

Presiden Jokowi

Jokowi benar-benar menyapa semua tamu yang datang ke Istana Negara, salah satunya perempuan berselendang merah ini. Ia bahkan berkesempatan untuk selfie bareng Jokowi.

Selfie dengan wanita berhijab

Presiden Jokowi

Masih di suasana Istana Negara, Jokowi juga meladeni ajakan selfie tamu lain dan kali ini adalah perempuan berhijab.

Di video tampak kalau wanita ini agak kesusahan untuk menjangkau Jokowi, tapi dia malah berkesempatan untuk selfie. Jokowi sendiri yang minta untuk wanita itu foto bareng. Keren.

Selfie dengan wanita berkacamata hitam

Presiden Jokowi

Jokowi juga terpantau selfie dengan perempuan berkacamata hitam. Gayanya edgy banget, dia memadukan pakaian tradisional dengan boots dan kacamata hitam. So stylist!

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/18/612/2867042/sejak-kapan-ada-lomba-17-agustus-di-indonesia-ini-sejarah-dan-asal-usulnya-Q8eBi5cJu0.jpg
Sejak Kapan Ada Lomba 17 Agustus di Indonesia? Ini Sejarah dan Asal-usulnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/18/194/2867086/potret-aisyah-rahmawati-si-pembawa-baki-yang-kini-sudah-jadi-tni-YgaBd0cxah.jpg
Potret Aisyah Rahmawati si Pembawa Baki yang Kini Sudah Jadi TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/18/194/2866457/cerita-di-balik-pakaian-adat-yang-dikenakan-sandiaga-uno-dan-nur-asia-saat-hut-ri-83YMwwFhH4.jpg
Cerita di Balik Pakaian Adat yang Dikenakan Sandiaga Uno dan Nur Asia saat HUT RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/18/298/2866451/masih-nuansa-hari-kemerdekaan-intip-resep-singkong-merah-putih-yang-enak-dan-kekinian-xxCyeDaHPj.jpg
Masih Nuansa Hari Kemerdekaan, Intip Resep Singkong Merah Putih yang Enak dan Kekinian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/17/612/2866422/hut-ri-anak-zaman-now-tak-boleh-lupakan-keberadaan-para-veteran-b8QpgEZdtW.jpeg
HUT RI, Anak Zaman Now Tak Boleh Lupakan Keberadaan Para Veteran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/17/612/2866396/viral-aksi-kucing-kucing-lucu-ikut-lomba-17-agustus-rpPScV411G.jpg
Viral Aksi Kucing-Kucing Lucu Ikut Lomba 17 Agustus
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement