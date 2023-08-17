Upacara Penurunan Bendera, Presiden Jokowi Sempatkan Diri Selfie Bareng Masyarakat Umum

UPACARA penurunan bendera sang saka merah putih kembali dipimpin oleh Presiden Jokowi. Tapi, berbeda dengan upacara penaikan bendera, kali ini Jokowi nampak lebih santai bahkan meladeni foto selfie bareng dengan sejumlah warga.

Memang, dalam upacara yang dibuka untuk umum ini membuat masyarakat dapat dapat dengan mudah masuk ke lingkaran Istana Negara, meskipun tidak sampai dalam. Oleh karena itu, ketika Presiden Jokowi berjalan ke arah luar Istana sudah banyak warga berkumpul menyambut orang nomor satu di Indonesia itu.

Mereka memang berharap dapat bertemu dengan orang Nomor 1 di Indonesia tersebut, bahkan bisa berfoto. Tapi, kali ini bukan hanya berfoto, tapi Jokowi menyempatkan diri untuk ber-selfie dengan warga setelah Upacara Penurunan Bendera HUT ke-78 RI:

Selfie dengan tamu berbaju merah

Jokowi benar-benar menyapa semua tamu yang datang ke Istana Negara, salah satunya perempuan berselendang merah ini. Ia bahkan berkesempatan untuk selfie bareng Jokowi.

Selfie dengan wanita berhijab

Masih di suasana Istana Negara, Jokowi juga meladeni ajakan selfie tamu lain dan kali ini adalah perempuan berhijab.

Di video tampak kalau wanita ini agak kesusahan untuk menjangkau Jokowi, tapi dia malah berkesempatan untuk selfie. Jokowi sendiri yang minta untuk wanita itu foto bareng. Keren.

Selfie dengan wanita berkacamata hitam

Jokowi juga terpantau selfie dengan perempuan berkacamata hitam. Gayanya edgy banget, dia memadukan pakaian tradisional dengan boots dan kacamata hitam. So stylist!