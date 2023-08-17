Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Aksi Yuki Kato Main Tennis Peringati HUT RI Bikin Heran, Kok Pakai Kebaya?

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |17:19 WIB
Aksi Yuki Kato Main Tennis Peringati HUT RI Bikin Heran, Kok Pakai Kebaya?
Yuki Kato dan Teman-temannya. (Foto: Instagram)
A
A
A

MOMEN 17 Agustus memang kerap diperingati oleh masyarakat Indonesia lewat media sosial mereka. Biasanya semua berlomba-lomba untuk memposting baik kegiatan maupun outfit yang mereka gunakan untuk merayakan HUT RI kali ini.

Nah, artis cantik Yuki Kato pun merayakan 17 Agustus ini merayakannya dengan main tenis bersama teman-temannya. Lewat akun Instagram miliknya, Yuki Kato mengunggah beberapa momennya tersebut dengan ekspresi semangatnya.

Mungkin banyak yang heran kenapa main tenis saja harus dilakukan dalam rangka memperingati HUT RI. Masalahnya, penampilan Yuki Kato inilah yang membuat banyak netizen takjub.

Yuki Kato

“#diaryyukikato mengucapkan, Dirgahayu Republik Indonesia. Di tahun ke 78 ini semoga tambah mantap, cinta selaluuu padamu negerikuuu semoga nilai-nilai pancasila bisa selalu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. A? Miiiiiiiiiin,” tulis Yuki Kato, dikutip dalam Instagram miliknya @yukikt, Kamis (17/8/2023).

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
