HOME WOMEN LIFE

Kisah Inspiratif Mbah Jum, Viral Nenek Tunanetra Penjual Tempe yang Hafal Alquran

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |16:42 WIB
Kisah Inspiratif Mbah Jum, Viral Nenek Tunanetra Penjual Tempe yang Hafal Alquran
Ilustrasi Kisah Inspiratif Mbah Jum (Foto:Freepik)
A
A
A

KISAH inspiratif Mbah Jum, seorang nenek tunanetra penjual tempe ternyata hafal Alquran telah viral di media sosial. Hal ini dikarenakan unggahan seorang penulis bernama Irene Radjiman.

Pada 2018 lalu, Irene Radjiman sebenarnya pernah membagikan kisah ini di akun Facebook pribadinya. Namun, pada 2023 ini kisah Mbah Jum kembali viral setelah Irene mengunggah kisah tersebut lagi di Instagram dan TikTok.

Lantas, bagaimana kisah inspiratif Mbah Jum?

Dikutip dari akun Instagram @irene.radjiman, pertemuannya dengan Mbah Jum terjadi sekitar tahun 2008 silam saat ia dan suaminya berlibur ke Yogyakarta. Mbah Jum sendiri merupakan seorang nenek tua yang mengalami tunanetra dan berprofesi sebagai pedagang tempe.

Setiap pagi, Mbah Jum selalu dibonceng oleh cucunya untuk berjualan ke pasar. Menurut Irene, Mbah Jum memiliki kebiasaan yang berbeda dengan pedagang lainnya di pasar tersebut.

“Sambil menunggu para pembeli datang, di saat pedagang lain sibuk menghitung uang dan ngerumpi dengan sesama pedagang, Mbah Jum selalu bersenandung sholawat," ujar Irene.

