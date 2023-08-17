Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Aksi Iseng Pak Basuki ke Erick Thohir Jadi Trending di Twitter, Sampai Dimarahi Istri

Giffar Rivana , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |15:48 WIB
Aksi Iseng Pak Basuki ke Erick Thohir Jadi Trending di Twitter, Sampai Dimarahi Istri
Basuki Hadimuljono dan Erick Thohir. (Foto: Youtube)
A
A
A

UPACARA pengibaran bendera di Istana Negara memang menyedot perhatian banyak orang. Dikabarkan sebagai upacara bendera terakhir 17 Agustus di Jakarta, upacara perayaan HUT RI ini memang dihadiri banyak kalangan, termasuk masyarakat umum dan para selebriti.

Tapi, selain para selebriti yang hadir, ada juga kelakuan menteri yang menarik perhatian netizen, yakni Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Basuki Hadimuljono. Dia tengah menjadi perbincangan karena kelakuan jahilnya kepada Menteri BUMN Erick Thohir.

Menteri PUPR

Kejadian itu terjadi saat keduanya sedang berdiri mendengarkan lantunan musik dari marching band. Menteri PUPR tersebut pun tiba-tiba membuka dan mengangkat pakaian yang digunakan oleh Erick Thohir karena penasaran.

Tampaknya, Pak Basuki penasaran dengan salah satu bagian pakaian Erick yakni ikat pinggangnya. Kelakuan Basuki tersebut pun tidak ditanggapi negatif dari Erick Thorit, alih-alih risih Menteri BUMN tersebut hanya tersenyum melihat kejahilan yang dilakukan oleh Basuki.

Lantas kelakuan jahil Menteri PUPR itu langsung trending di internet khususnya di Twitte yang menempati posisi empat dengan 14 ribu cuitan dengan kata 'Pak Bas yang mengarah Basuki.

Telusuri berita women lainnya
