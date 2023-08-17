AladinMall Hadirkan Promo Mommy Time Merdeka Sale, Dapatkan Potongan 17 Persen hingga Rp17 Ribu

ALADINMALL hadirkan Promo Mommy Time Merdeka Sale berupa potongan 17 persen hingga maksimum Rp17 ribu untuk pembelian produk Mommy Time.

Syaratnya gampang, cukup dengan belanja minimal Rp50 ribu. Setiap belanja minimal Rp50 ribu, Anda akan mendapat Kode Voucher MOMMY17 yang berlaku pada 1-17 Agustus 2023.

So, tunggu apalagi! Dapetin Promo Mommy Time Merdeka Sale hanya di Promo Kemerdekaan AladinMall.

Promo Mommy Time (h2)

Mommy Time Paket Telon Cream 100g + Repellent Cream 100g (h3)

Mommy Time Paket Telon Cream Memiliki kandungan tambahan Tea Tree Oil dan Eucalyptus Oil sebagai antivirus yang memberikan kebaikan dari minyak telon tradisional yang digunakan oleh nenek moyang. Diformulasikan dengan bahan-bahan organic seperti: Cajeput Oil, Jojoba Oil, Olive Oil, Virgin Coconut Oil, Eucalyptus Oil, Anise Essential Oil, dan Tea Tree Oil dengan kualitas bahan organic terbaik.

Anda cukup membayar Rp60.000 dari harga semula Rp75.000.

Mommy Time Paket Baby & Kids Organic Oil 100ml + Candlenut Oil 100ml (h3)

Mommy Time Organic Baby Oil terbuat dari minyak mineral murni alami yang aman untuk bayi dan juga untuk kulit sensitif. Diformulasikan dengan chamomile dan tangerine essential oil, olive leaf extract, dan kaya akan vitamin C untuk menenangkan bayi, mengatasi kulit kering dan iritasi, dan juga melembabkan kulit sehingga menjadi lembut dan sehalus sutera.

Anda cukup membayar Rp74.800 dari harga semula Rp93.500.

Mommy Time Paket Baby Cologne 100ml + Lotion Liquid Talc 100g (H3)

Mommy Time Baby Cologne dengan keharuman yang lembut dan memberikan kesegaran setiap hari. Gunakan pada pakaian bayi saat sehabis mandi atau sesudah bermain.

Anda cukup membayar Rp44.400 dari harga sebelumnya Rp55.500. Promo Mommy Time Merdeka Sale berlaku hingga 31 Agustus 2023. Nikmati Promo Kemerdekaan Lainnya hanya di AladinMall.

Selain beli produk rekomendasi produk di atas, jangan lupa juga buat borong item lainnya yang tersedia di AladinMall ya! Caranya gampang banget, tinggal kunjungi saja laman Official Store melalui AladinMall.id atau KLIK DI SINI.

Cara Mendapatkan Gratis Ongkir dari AladinMall

AladinMall selalu berusaha untuk memberikan Anda pengalaman belanja online yang menyenangkan. Karenanya, Anda selalu bisa mendapatkan #BukanGratisOngkirBiasa tanpa minimum pembelian.

Caranya gampang banget! Anda tinggal pilih jasa pengiriman dari SAP Express atau JNE YES. Syarat dan ketentuan berlaku, dapat berubah-ubah sewaktu-waktu. Jadi pastikan Anda selalu pantengin AladinMall biar nggak ketinggalan promo menariknya ya!

Informasi AladinMall

AladinMall merupakan platform belanja online yang berada di bawah naungan perusahaan multinasional MNC Group. Dengan belanja di AladinMall, apa pun kebutuhan Anda bisa didapat dengan lebih praktis, super hemat, serta gratis ongkir ke seluruh Indonesia (dengan syarat dan ketentuan yang berlaku).

Pastikan Anda tidak ketinggalan dengan informasi seputar promo lainnya. Untuk kabar terbaru, ikuti akun Instagram @aladinmall.id. Selain itu, Anda juga bisa belanja langsung dengan kunjungi situs resmi AladinMall di AladinMall.id atau download langsung aplikasi AladinMall di Google Play Store.



(Martin Bagya Kertiyasa)