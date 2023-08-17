Nikmati Flash Sale Serba 17 di AladinMall, Banyak Promo dan Voucher Menarik

Flash Sale Serba 17 di AladinMall ini bakal jadi experience belanja yang menyenangkan. Selama Flash Sale, kamu juga bakal mendapatkan voucher diskon 17 persen hingga potongan belanja Rp17 ribu pakai kode voucher “AMGUS17”.

Asyiknya, Promo Serba 17 + Voucher Diskon 17 persen hingga 17 ribu ini bisa didapat tanpa minimum belanja lho. Dapatkan pula gratis ongkir tanpa batas yang berlaku untuk pengiriman ke seluruh Indonesia.

Beberapa produk Flash Sale Promo Serba 17 yang bisa Anda dapatkan antara lain:

Flash Sale Serba 17

Koper Polo Design 16502-08 - 20 inch - YELLOW