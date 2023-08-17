20 Ucapan Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia, Cocok Dijadikan Caption Instagram hingga WhatsApp

MERAYAKAN Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 2023 bisa dengan berbagai cara. Salah satunya dengan mengucapkan Selamat Hari Kemerdekaan.

Tak hanya diucapkan langsung, kata-kata ucapan HUT RI juga bisa dituliskan di media sosial hingga status WhatsApp. Hal ini bisa menjadi cara menularkan semangat Nasionalisme dan semangat perjuangan para pahlawan.

Berikut ucapan selamat Hari Kemerdekaan Indonesia yang dirangkum dari berbagai sumber, Kamis (17/8/2023).

1. Dirgahayu Indonesia. Semoga terus ada kemerdekaan yang bisa kita ragamkan bersama.

2. Selamat memperingati Hari Kemerdekaan RI! Mari kobarkan semangat untuk menjaga persatuan Indonesia.

3. Dirgahayu Republik Indonesia. Semoga kita dapat mengisi kemerdekaan dengan segala hal yang positif demi kemajuan bangsa dan negara.

4. Kemerdekaan adalah ajang membangun bangsa. Selamat merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia!

5. Merah darahku adalah ungkapan bahwa semangat yang berkobar tidak akan padam hingga tetesan darah terakhir, dan putih tulangku adalah mental baja yang tidak akan pernah pudar walau panasnya peluru menembus tubuh.

6. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia. Kebebasan tidak datang murah. Banyak jiwa harus mati untuk mencapai kebebasan ini. Terima kasih untuk semua pahlawan!

7. Kemerdekaan adalah anugerah Tuhan yang berharga, semoga kita selalu tetap merdeka. Selamat Hari Kemerdekaan yang sangat membahagiakan.

8. Dirgahayu Republik Indonesia. Semoga rakyat Indonesia semakin sejahtera dan damai selalu. Selamat HUT RI ke-78 Indonesiaku tercinta. Semoga Indonesia menjadi negara maju dan terbebas dari korupsi.

9. Mari kita rayakan kehidupan yang damai di negara kita dengan mengingat semua pahlawan nasional yang memberi kita kebebasan! Selamat Hari Kemerdekaan yang indah!

10. Pada hari kemerdekaan, inilah impian-impianmu tentang esok yang baru menjadi kenyataan. Sekarang dan selamanya. Selamat Hari Kemerdekaan!