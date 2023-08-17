Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

20 Ucapan Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia, Cocok Dijadikan Caption Instagram hingga WhatsApp

Rayfi Azahra , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |09:00 WIB
20 Ucapan Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia, Cocok Dijadikan Caption Instagram hingga WhatsApp
Ucapan Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia
A
A
A

MERAYAKAN Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 2023 bisa dengan berbagai cara. Salah satunya dengan mengucapkan Selamat Hari Kemerdekaan.

Tak hanya diucapkan langsung, kata-kata ucapan HUT RI juga bisa dituliskan di media sosial hingga status WhatsApp. Hal ini bisa menjadi cara menularkan semangat Nasionalisme dan semangat perjuangan para pahlawan.

Ucapan Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia

Berikut ucapan selamat Hari Kemerdekaan Indonesia yang dirangkum dari berbagai sumber, Kamis (17/8/2023).

1. Dirgahayu Indonesia. Semoga terus ada kemerdekaan yang bisa kita ragamkan bersama.

2. Selamat memperingati Hari Kemerdekaan RI! Mari kobarkan semangat untuk menjaga persatuan Indonesia.

3. Dirgahayu Republik Indonesia. Semoga kita dapat mengisi kemerdekaan dengan segala hal yang positif demi kemajuan bangsa dan negara.

4. Kemerdekaan adalah ajang membangun bangsa. Selamat merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia!

5. Merah darahku adalah ungkapan bahwa semangat yang berkobar tidak akan padam hingga tetesan darah terakhir, dan putih tulangku adalah mental baja yang tidak akan pernah pudar walau panasnya peluru menembus tubuh.

6. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia. Kebebasan tidak datang murah. Banyak jiwa harus mati untuk mencapai kebebasan ini. Terima kasih untuk semua pahlawan!

7. Kemerdekaan adalah anugerah Tuhan yang berharga, semoga kita selalu tetap merdeka. Selamat Hari Kemerdekaan yang sangat membahagiakan.

8. Dirgahayu Republik Indonesia. Semoga rakyat Indonesia semakin sejahtera dan damai selalu. Selamat HUT RI ke-78 Indonesiaku tercinta. Semoga Indonesia menjadi negara maju dan terbebas dari korupsi.

9. Mari kita rayakan kehidupan yang damai di negara kita dengan mengingat semua pahlawan nasional yang memberi kita kebebasan! Selamat Hari Kemerdekaan yang indah!

10. Pada hari kemerdekaan, inilah impian-impianmu tentang esok yang baru menjadi kenyataan. Sekarang dan selamanya. Selamat Hari Kemerdekaan!

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/18/612/2867042/sejak-kapan-ada-lomba-17-agustus-di-indonesia-ini-sejarah-dan-asal-usulnya-Q8eBi5cJu0.jpg
Sejak Kapan Ada Lomba 17 Agustus di Indonesia? Ini Sejarah dan Asal-usulnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/18/194/2867086/potret-aisyah-rahmawati-si-pembawa-baki-yang-kini-sudah-jadi-tni-YgaBd0cxah.jpg
Potret Aisyah Rahmawati si Pembawa Baki yang Kini Sudah Jadi TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/18/194/2866457/cerita-di-balik-pakaian-adat-yang-dikenakan-sandiaga-uno-dan-nur-asia-saat-hut-ri-83YMwwFhH4.jpg
Cerita di Balik Pakaian Adat yang Dikenakan Sandiaga Uno dan Nur Asia saat HUT RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/18/298/2866451/masih-nuansa-hari-kemerdekaan-intip-resep-singkong-merah-putih-yang-enak-dan-kekinian-xxCyeDaHPj.jpg
Masih Nuansa Hari Kemerdekaan, Intip Resep Singkong Merah Putih yang Enak dan Kekinian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/17/612/2866422/hut-ri-anak-zaman-now-tak-boleh-lupakan-keberadaan-para-veteran-b8QpgEZdtW.jpeg
HUT RI, Anak Zaman Now Tak Boleh Lupakan Keberadaan Para Veteran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/17/612/2866396/viral-aksi-kucing-kucing-lucu-ikut-lomba-17-agustus-rpPScV411G.jpg
Viral Aksi Kucing-Kucing Lucu Ikut Lomba 17 Agustus
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement