HUT Ke-78 RI: Kuliner Indonesia Makin Populer di Inggris, Mulai dari Tumpeng hingga Gado-Gado

DALAM rangka HUT Ke-78 RI, ada banyak cara membawa nama baik Indonesia ke dunia. Bisa jalur olahraga, pariwisata, atau juga prestasi akademik.

Tapi, yang dilakukan YouTuber Yuniarsih di channel Youtube Yuni Leisure beda dari kebanyakan orang. Dia mengenalkan Indonesia lewat kuliner. Caranya ini pun dinilai netizen berhasil.

Bahkan, beberapa netizen menilai kalau Yuni Leisure gak cuma mengenalkan rasa asli Indonesia, tapi bagaimana karakter hingga kemampuan orang Indonesia yang belum banyak diketahui orang di belahan dunia.

Yuni Leisure sejatinya adalah nama channel Youtube, akun ini dikelola oleh seorang perempuan kelahiran 26 Juni 1980 bernama Yuniarsih. Bakat memasaknya dia maksimalkan saat hidup di negara orang.

Ya, Yuni kini menetap di Birmingham, Inggris. Sudah 10 tahun ibu satu orang putra ini tinggal di Inggris dan kecintaannya pada kuliner Indonesia sama sekali gak memudar.

Malah, lewat channel Youtube Yuni Leisure, dia membagikan resep dan rasa Indonesia ke seluruh dunia. Sudah banyak sekali makanan yang dibuat Yuni untuk program Icip-Icip Internasional di Youtube-nya.

"Ya, kalau ditotal mungkin sudah 500 lebih menu Indonesia hadir di Icip-Icip Internasional," ceritanya pada MNC Portal melalui video call Whatsapp, belum lama ini.

Kalau lihat channel Youtube-nya, Anda bisa lihat Yuni sudah pernah bikin nasi tumpeng lengkap dengan isiannya, pisang goreng, luti gendang, kembang tahu, kolang-kaling, rujak Aceh, es cincau, sop konro, hingga bakso dan gado-gado. Menariknya, para bule menyukai setiap masakan yang dibuat Yuni.

Bagi Yuni, mengenalkan rasa Indonesia kepada masyarakat dunia sama saja memberikan kebahagiaan. Gak hanya itu, lewat kuliner yang dibuat, Yuni berharap semakin banyak orang tahu dengan Indonesia.

Perlu diketahui, Yuni tinggal di Liberty Place yang mana di sana banyak sekali tinggal masyarakat global. Artinya, gak hanya warga Birmingham, tapi ada juga orang dari negara-negara lain di dunia.

Jadi, ketika menyuguhkan makanan Indonesia di kediamannya, itu sama saja sudah memberitahu ke banyak sekali negara yang ada di dunia ini.

Yuni biasanya menyuguhkan makanan khas Indonesia di lobi apartemen. Orang yang tinggal di sana dan kebetulan masuk ke area lobi, bisa dengan leluasa nyicipin makanannya.

"Makannya saya buat sukarela, gratis untuk dicicipi oleh siapapun," kata perempuan asli Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung itu.

Tak gampang kasih makanan ke bule

Ada tantangan yang mesti dihadapi Yuni saat menyuguhkan makanan. Sekalipun makanan tradisional Indonesia itu gratis, tapi gak semua orang berani makan.

Ya, sama saja seperti kita. Gak mau dengan gampang coba makanan dari orang asing kan? Perlu tahu dari mana makanan itu datang, gimana buatnya, apakah bahan-bahan yang dipakai terjamin kualitasnya?

Nah, permasalahan itu pun disadari Yuni. Untuk mengatasi hal itu, dia selalu membuat tayangan 'how to make it' di bagian awal tayangan Youtube. Dari sana diharapkan orang-orang percaya dengan makanan buatannya.

"Resep di awal tayangan juga saya buat supaya orang yang menjajal makanan itu bisa membuat ulang di rumahnya. Ya, sekaligus menyebarkan resep khas Indonesia," terang Yuni.

Kemampuan masak Yuni banyak diakui orang-orang sangat baik. Dia gak hanya bisa bikin kue atau jajanan tradisional, tapi juga makanan berat seperti nasi tumpeng dan lauk khas Indonesia lainnya.