30 Ucapan HUT Ke-78 RI Tahun 2023, Bikin Semangat Kemerdekaan Berkobar!

HARI ini HUT Ke-78 RI. Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus merupakan momen bersejarah. Biasanya, masyarakat akan memperingati HUT RI dengan berbagai kegiatan, mulai dari upacara hingga perlombaan.

Selain kegiatan tersebut, kalian juga bisa memberikan ucapan selamat HUT RI kepada orang-orang terdekat. Kata-kata ucapan HUT RI ini juga bisa dijadikan caption di media sosial ataupun status WhatsApp.

Berikut 30 ucapan HUT Ke-78 RI Tahun 2023 yang bikin semangat kemerdekaan berkobar dirangkum dari berbagai sumber pada Kamis (17/8/2023).

1. "Kemerdekaan nasional adalah bukan pencapaian akhir, tapi rakyat bebas berkarya adalah pencapaian puncaknya. Selamat HUT RI yang ke -78."

2. "Selalu jaga semangat patriotisme, bersinar dalam dirimu, banggalah menjadi Indonesia. Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia!"

3. "Aku kirimkan harapan patriotik yang hangat untuk membuat hari ini benar-benar berkesan. Selamat 17 Agustus!"

4. “NKRI harga mati, ayo kita jaga Indonesia, bersatu untuk Indonesia yang lebih maju. Dirgahayu Indonesia ke-78."

5. "Merdeka itu hak milik kita selama-lamanya. Mari berjuang, berkarya, dan bersatu untuk bangsa tercinta, Indonesia. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesiaku."

6. “Kita menghormati masa lalu dengan mewujudkan masa depan yang lebih baik. Selamat Ulang Tahun Republik Indonesia!”

7. “HUT RI adalah pengingat bahwa kemerdekaan datang dengan harga pengorbanan yang besar. Dirgahayu Indonesia yang ke-78!”

8. “Selamat HUT ke-77 RI! Semoga semangat perjuangan para pahlawan selalu terjaga dan terkenang.”

9. "Sekarang ini kewajiban kita sebagai anak bangsa adalah mengisi kemerdekaan itu, dengan mengharumkan NKRI, Merdeka!"

10. “Perbedaan itu ada bukan untuk dipermasalahkan, tapi untuk kita rayakan. Selamat Hari Kemerdekaan ke-78 RI.”

11. “Kita telah melakukan banyak hal untuk membangun budaya dan warisan kita sendiri, jadi mari kita rayakan hari ini.”

12. “Hargailah hasil dari perjuangan orang-orang sebelum kita demi masa depan anak cucu kita. Selamat HUT ke-78 RI. Merdeka!”

13. “Perbedaan membuat kita kuat. Selama kita selalu bersatu, hambatan akan jadi tantangan yang bisa ditaklukkan! Bersatu untuk Indonesia, dirgahayu ke-78 Indonesiaku!”

14. “Mari membuat keputusan yang kuat untuk menghargai bangsa kita tercinta. Sekarang giliran kita untuk mereformasi negara. Selamat Hari Kemerdekaan!”

15. “Jasa pahlawan, jasa penuh kenangan. Jasa yang tak akan mampu dibeli dengan harta, jasa yang punya tujuan ‘Merdeka atau Mati’. Saudaraku, mari kita bangkit bersama. Membangun negeri tercinta.”